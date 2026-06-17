Lula le pide a Trump que no se meta en las elecciones de Brasil

Lula dice que las elecciones de Brasil son tema únicamente nacional (EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no se meta en las elecciones en su país, que son un asunto exclusivamente nacional, de la misma forma en que Brasil no busca entrometerse en los preocesos electorales de EU.

Este comentario lo hizo en una rueda de prensa en Ginebra tras su participación en la cumbre del G7, a la que Brasil acudió como país invitado.

De esta forma, el mandatario brasileño contestaba a declaraciones que el propio Trump hizo en relación al país sudamericano en una entrevista que ofreció en Évian (localidad francesa donde se llevó a cabo la cumbre) y en la que comentó que este país es “peligroso” y “desagradable” políticamente, refiriéndose a la condena a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

“Creo que Trump conoce poco Brasil... si lo conoce es por la relación con la familia Bolsonaro”, expresó Lula, quien agregó que lo único que desea “es el mismo respeto por Brasil que yo tengo por Estados Unidos”.

Recordó que Brasil cuenta con un sofisticado sistema de urna electrónica que permite tener el resultado de elecciones, no solo presidenciales, sino también estatales y de niveles más inferiores, en cuestión de dos horas y que quizás EU podría aprender de esto y de como celebrar “elecciones más tranquilas, más leves y menos problemáticas. Si hay alguien que tiene que aprender de elecciones civilizadas es Trump”.

En respuesta a otra pregunta sobre lo que conversó cuando se encontró con Trump, Lula dijo que fue un breve encuentro porque no pidíó una reunión bilateral simplemente porque “estamos en negociaciones” (arancelarias).

Dijo que, como Trump habla mucho y escucha poco", lo que hizo fue entregarle por escrito, en una carpeta, la documentación que muestra el trabajo que hace Brasil sobre el crimen organizado, así como otro relacionado con tierras raras (los minerales vitales para la industria tecnológica).

En sus comentarios iniciales antes de responder a tres preguntas, Lula dijo que Brasil no quiere una “guerra fría” entre Washington y China, y consideró que resolver los desacuerdos mediante la negociación es lo mejor para todo el mundo.

“Le dije a Trump que hace mucho que EU no participa en licitaciones en Brasil”, agregó el presidente brasileño, quien dijo que en estas condiciones Estados Unidos no puede quejarse de que China esté ocupando espacios “que estaban vacíos”.

Brasil es una país “políticamente difícil”: Trump

Los comentarios de Lula surgen tras las declaraciones de Trump donde aseguró que Brasil es un país “políticamente difícil”, tras la condena de Eduardo Bolsonaro, y afirmó que “juega bastante duro”, aunque advirtió que “nadie juega más duro que Estados Unidos”.

“Ha sido desagradable, han detenido a alguien que se presenta a unas elecciones. Estaba yendo bien en las encuestas y lo han detenido por hacer declaraciones en Texas”, señaló en conferencia de prensa.