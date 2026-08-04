Demócratas denuncian que ICE ocultó pruebas sobre muerte de mexicano en Houston

Defensores de los derechos de los inmigrantes y miembros de la comunidad portaron pancartas en honor a asesinados por ICE (JILL CONNELLY/EFE)

Congresistas demócratas anunciaron este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocultó pruebas sobre la muerte por disparos de agentes federales del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio en Houston.

“Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo, un hombre que construyó viviendas para mantener a su familia”, finalizaron los representantes del Caucus Hispano del Congreso tras audiencia paralela que celebraron en Houston el pasado 24 de julio.

Salgado, de 52 años, se dirigía al trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes del ICE interceptaron la camioneta en la que viabajan.

Según la versión presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, los agentes intentaron interceptar el vehículo que conducía Salgado como parte de un operativo a detener a un inmigrante en situación irregular.

Aunque “un agente del FBI presentó una orden de registro en la que afirmaba que había bolsas de una sustancia blanca cristalina parecida a la metanfetamina a la vista en el panel de instrumentos del vehículo”, las pruebas del Departamento de Seguridad Pública de Texas “dieron negativo para narcóticos”, según la nota de los congresistas.

En el comunicado también expusieron que “la Fiscalía del condado de Harris confirmó que la sustancia era, como decía la familia, polvo de electrolitos”, para mantenerse hidratado durante el trabajo.

Los miembros de la audiencia, de la que formaban parte los congresistas Adriano Espaillat y Sylvia García, invitaron a “funcionarios del ICE, del DHS y del FBI a testificar, pero las tres agencias declinaron acudir”, según informaron desde el Caucus Hispano.

Embajador mexicano se renuirá con familiares de Salgado

Asimismo, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reunirá este miércoles con la familia de Salgado.

El encuentro entre Lazzeri y la familia se llevará a cabo en Texas, lugar donde residia el migrante asesinado, así lo informaron fuentes diplomáticas.

Lorenzo Salgado, un trabajador de la construcción que llevaba más de tres décadas en Estados Unidos, murió tras ser baleado por los agentes migratorios durante una parada de tráfico en Houston.

Era padre de tres hijos y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria.

La muerte de Salgado, así como la del colombiano Joan Sebastián Durán, que murió por disparos de agentes del ICE en Maine el 13 de julio, ha generado indignación de la sociedad civil.

El Gobierno mexicano ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del ICE.