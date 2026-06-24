Dos fuertes terremotos de 7.2 y 7.5 sacuden Venezuela en un minuto

Doble terremoto en Venezuela causa derrumbe de edificios (EFE)

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un movimiento de 7.5, así lo informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento, incialmente reportado con una magnitud de 7.2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7.5 tras el análisis de los registros sísmicos el cual es considerado el más catastrófico registrado en las últimas décadas.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EU precisó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7.5 como el evento principal.

Asimismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el movimiento telúrico.

“La advertencia de tsunami ha sido cancelada ahora. La evaluación de todos los datos disponibles indica que un tsunami no fue generado por este terremoto” precisó en su cuenta de X el Servicio Meteorológico en San Juan (NWS por sus siglas en inglés).

Corina Machado pide unidad y fortaleza tras sismo

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con los afectados por el terremoto y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.

En un mensaje en la red social X aseguró que sus “oraciones” están con “cada hogar venezolano” en estas “horas de angustia” y expresó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” ante este “difícil momento”.

“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió Machado.

Tras el fuerte temblor, habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse, mientras en redes sociales comenzaron a circular imágenes de daños en viviendas, así como reportes de cortes de electricidad e interrupciones en los servicios de internet y telefonía.

Funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao junto a habitantes de la zona buscaban entre los escombros posibles heridos.

Otras edificaciones ubicadas en Chacao, una de las localidades que hacen parte del Área Metropolitana de Caracas y considerada zona sísmica, sufrieron destrozos de consideración o grietas distinta índole.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalla que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 21.9 kilómetros.

Igualmente, informó de un segundo movimiento de magnitud 7.5, ocurrido en la localidad de Yumare, en Yaracuy.