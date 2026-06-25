Placas tectónicas Actividad en el Círculo de Fuego: estos son los 6 terremotos que ocurrieron entre el 23 y el 24 de junio (Pexels)

El planeta nos recuerda constantemente la inmensa fuerza que se esconde bajo nuestros pies. En las últimas horas, la Tierra ha vuelto a rugir con fuerza en una de las zonas geológicas más inestables del mundo. Si te preguntas qué está pasando con la actividad en el Círculo de Fuego, lo que provocó alrededor de 6 terremotos que ocurrieron entre el 23 y el 24 de junio.

¿Qué es el Círculo de Fuego del Pacífico?

El Círculo de Fuego del Pacífico es una vasta región de unos 40,000 kilómetros de longitud que rodea al océano Pacífico. Esta zona es mundialmente famosa por albergar una cantidad impresionante de actividad geológica.

De hecho, posee alrededor de 452 volcanes y concentra más del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo, y es el lugar donde ocurren aproximadamente el 90% de los terremotos del mundo, incluyendo el 80% de los sismos más grandes registrados en la historia.

¿Qué países sufrieron los terremotos del Cinturón de Fuego este 23 y 24 de junio?

Durante la jornada del 23 y 24 de junio, diferentes puntos conectados a esta gran red sísmica reportaron movimientos de consideración:

Venezuela (El epicentro más drástico): Fue el evento más severo de la jornada. El centro del país experimentó momentos de alta tensión con la presencia de dos fuertes sismos de magnitud 7.1 y 7.5 cerca de Montalbán.

Fue el evento más severo de la jornada. El centro del país experimentó momentos de alta tensión con la presencia de cerca de Montalbán. Japón: El norte del país asiático fue sacudido por un potente temblor de magnitud 6.9 , localizado cerca de la prefectura de Iwate.

El norte del país asiático fue sacudido por un potente temblor de , localizado cerca de la prefectura de Iwate. Estados Unidos: La costa oeste registró un sismo de magnitud 5.6 en el condado de Mendocino, al norte de California, una zona conocida por la interacción de fallas locales.

La costa oeste registró un sismo de en el condado de Mendocino, al norte de California, una zona conocida por la interacción de fallas locales. China: En el continente asiático, se registró un sismo de magnitud 5.2 en la prefectura de Haixi, perteneciente a la provincia de Qinghai.

En el continente asiático, se registró un sismo de en la prefectura de Haixi, perteneciente a la provincia de Qinghai. Perú: Sudamérica también sintió la actividad con un movimiento telúrico de magnitud 4.9 en la región amazónica de Ucayali.

¿Por qué hay tanta actividad sísmica y volcánica en esta zona?

La razón principal detrás de este fenómeno radica en la tectónica de placas. El Círculo de Fuego coincide con los límites de varias de las placas tectónicas más grandes y activas del planeta, como la Placa del Pacífico, la Placa de Nazca, la Placa de Cocos y la Placa Filipina, entre otras.

En estos bordes se produce un proceso geológico conocido como subducción. Esto ocurre cuando una placa tectónica más pesada, generalmente oceánica, se hunde debajo de otra más ligera continental.

A medida que la placa se introduce en las profundidades de la Tierra, las altas temperaturas y presiones derriten la roca, convirtiéndola en magma. Este magma tiende a subir hacia la superficie, dando origen a violentas erupciones volcánicas y a una acumulación de energía que, al liberarse bruscamente, provoca terremotos.

¿Qué territorios abarca el Círculo de Fuego?

La principal característica del Cinturón de Fuego del Pacífico es su inmensa extensión en forma de herradura de unos 40,000 kilómetros. Esta línea de alta actividad geológica recorre el planeta dividiéndose a través de tres grandes continentes:

América: Nace en el extremo sur de Sudamérica, recorriendo las costas de Chile y Perú, ascendiendo por Centroamérica y México, hasta subir por toda la costa oeste de Estados Unidos, Canadá y Alaska.

Nace en el extremo sur de Sudamérica, recorriendo las costas de Chile y Perú, ascendiendo por Centroamérica y México, hasta subir por toda la costa oeste de Estados Unidos, Canadá y Alaska. Asia: Desde el extremo norte, desciende por las penínsulas de Rusia (como la isla de Sajalín y Kamchatka), cruzando por Japón y Filipinas hasta adentrarse en el sudeste asiático.

Desde el extremo norte, desciende por las penínsulas de Rusia (como la isla de Sajalín y Kamchatka), cruzando por Japón y Filipinas hasta adentrarse en el sudeste asiático. Oceanía: Continúa su trayecto hacia el sur pasando por Indonesia y Papúa Nueva Guinea, hasta culminar su recorrido en las islas de Nueva Zelanda.

Estos eventos simultáneos confirman la constante actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico, consolidándola como la región geológica esencial para entender el estudio y la prevención de riesgos sísmicos en el mundo.