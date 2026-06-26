Trump amaga con arancel del 100% a la UE si aplica gravámenes a empresas digitales

El gobierno de EU salió en defensa de las empresas digitales ante posbles impuestos de la zona euro (Archivo)

Guerra arancelaria — “Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga impuestos (a empresas digitales como Google, Apple, Meta o Amazon) se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100 % sobre todos y cada uno de los productos enviados a Estados Unidos de América”, advirtió el presidente estadounidense Donald Trump, en un mensaje publicado en su red Truth Social.

El republicano señaló que este arancel “prevalecerá sobre los acuerdos comerciales establecidos con dicho país, independientemente de si han sido implementados, firmados o no” y que este “se impondrá de inmediato”.

Sin ceder en sus señalamientos en tono amenazante, el mandatario estadounidense señaló que “numerosos países europeos han estado debatiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales aplicable a empresas estadounidenses. Algunos de estos países están a punto de llevarlo a cabo”, dijo en alusión al debate en el Parlamento Europeo sobre una tasa digital para financiar el presupuesto de la zona euro.

Washington mantiene vigente un arancel global del 10 % a las importaciones después de que el Tribunal Supremo invalidara los llamados “recíprocos” que Trump impuso en abril de 2025 a todos los países del mundo.

En el caso de la Unión Europea, el bloque aprobó el pasado jueves el pacto comercial con Estados Unidos por el que acepta que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único libres de aranceles, a cambio de fijar un 15 % para las exportaciones europeas.

El acuerdo, que negoció Trump con la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debería entrar en vigor antes del 4 de julio, fecha límite que en su día impuso Trump, que ha acusado a la Eurozona de retrasar la entrada de esta medida.

La Crónica de Hoy 2026