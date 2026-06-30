¿Por qué el gobierno Británico quiere intervenir en la compra de Warner por Paramount?

Reino Unido intervendrá en el acuerdo Warner-Paramount Con el fin de defender la pluralidad y el interés público, Reino Unido busca intervenir en la compra de Warner Bros. por parte de Paramount.

El Gobierno de Reino Unido anunció que está dispuesto a intervenir en la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, operación valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares y que podría dar origen a uno de los conglomerados de entretenimiento más grandes del mundo.

Lisa Nandy, ministra de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, informó que la intención de interceptar el acuerdo surge al considerar que existen razones de interés público relacionadas con la pluralidad de los medios de comunicación y la competencia en el mercado británico.

Reino Unido busca intervenir en el acuerdo de Paramount y Warner ante preocupaciones en la pluralidad mediática

De acuerdo con las autoridades británicas, la principal preocupación que impulsa la medida de intervención en la compra de Warner Bros. por parte de Paramount es el impacto que la operación tendría en la concentración de activos mediáticos bajo una misma empresa, ya que Paramount controla Channel 5 en Reino Unido, mientras que Warner cuenta con activos como CNN International, TNT Sports y la plataforma de streaming HBO Max.

Por lo tanto, la posible intervención se centrará principalmente en los sectores de noticias y televisión infantil.

Según explicó Lisa Nandy, el marco legal vigente en Reino Unido permite analizar el efecto de este tipo de operaciones sobre la pluralidad de los medios de comunicación tradicionales, sin embargo, la legislación actual no contempla el peso que han adquirido las plataformas de streaming.

Ante este escenario, la funcionaria británica adelantó que el Gobierno estudia posibles cambios legislativos para que futuras operaciones también puedan evaluarse considerando el impacto de los servicios digitales.

Por su parte, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) analizará los posibles efectos en la competencia, mientras que las empresas involucradas —Warner Bros. Discovery y Paramount— tendrán hasta el 6 de julio de 2026 para presentar sus argumentos antes de que las autoridades decidan si inician una investigación formal.

¿Qué es lo que Reino Unido investigará en el acuerdo de Warner y Paramount?

Durante la etapa de revisión, las autoridades incluirán activos como Channel 5, CNN International y TNT Sports, así como las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max; cada uno de ellos con presencia en el mercado británico.

Si finalmente se abre una investigación formal, el proceso podría extenderse hasta 40 días en una primera fase y, en el caso de hallazgo de posibles riesgos para la competencia o la diversidad informativa como consecuencia del acuerdo entre las compañías involucradas, las consecuencias podrían incluir:

Exigencia de compromisos editoriales por parte de las autoridades.

Venta de determinados activos.

Bloqueo parcial de la operación.

El resultado de esta evaluación será determinante para definir si uno de los mayores acuerdos corporativos de la industria del entretenimiento logra concretarse sin condiciones adicionales o deberá enfrentar nuevas exigencias regulatorias por parte de la Comisión Europea.