Corea del Sur en crisis: registra la tasa de natalidad más baja a nivel mundial

Crisis de natalidad en Corea de Sur (anton pronin)

Actualmente en Corea del Sur existe una crisis que incluso al gobierno ha comenzado a preocuparle: el país registra la tasa de natalidad más baja a nivel mundial debido al poco nacimiento de bebés que se han registrado en los últimos años.

Aunque entre 2024 y 2025 ha ido en aumento (registrando el nacimiento de 254,500 bebes en 2025, lo que supone un aumento del 6.8% interanual siendo el mayor incremento de infantes desde 2010) el país continúa registrando una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo.

Según la tasa global de fecundidad (TGF), el número medio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida, se situó en 0.80 en 2025, frente al 0.75 de 2024. Según Park Hyeon-jeong, funcionario de la agencia, el escenario más optimista sería que la tasa podría alcanzar 1,03 en 2031.

No obstante, indicó que estas estimaciones pueden actualizarse este año y que no es posible anticipar con certeza la trayectoria futura.

Para entender la problemática actual, una población necesita una tasa cercana a 2.1 hijos por mujer para mantenerse estable y por debajo de ese nivel, el número de habitantes comienza a disminuir progresivamente.

Población envejecida

Crisis de natalidad en Corea del Sur (muneeb babar 097)

Corea del Sur afronta un envejecimiento estructural acelerado, ya que una quinta parte de la población supera ya los 65 años, lo que sitúa al país en la categoría de sociedad “superenvejecida”.

Por esto, en junio de 2024, el Gobierno surcoreano declaró una “emergencia nacional” demográfica para intentar revertir la caída de natalidad.

En 50 años, el número de personas en edad de trabajar bajará a la mitad, el grupo elegible para hacer su servicio militar obligatorio se reducirá un 58% y casi la mitad de la población tendrá más de 65 años.

Esto supone un pésimo escenario para la economía del país. Durante casi 20 años, sucesivos Gobiernos han designado fuertes cantidades de dinero para buscar revertir el problema, esto equivale a unos 280 mil millones de dólares.

Las parejas con hijos son ayudadas por el Gobierno con ayudas monetarias mensuales, hasta subsidios de vivienda y taxis gratis. Las cuentas de hospital e incluso los tratamientos in vitro están cubiertos en su totalidad, aunque esto solo se aplica con parejas casadas.

Sin embargo, estos incentivos no han funcionado, por lo que los políticos coreanos han buscado soluciones “más creativas”, como contratar niñeras del sudeste asiático pagándoles por debajo del salario mínimo, o eximir a los hombres del servicio militar si tienen hijos antes de los 30 años.

En abril de 2025, Surcorea informó otra medida para combatir la natalidad, se le otorgaron visados a extranjeros para vivir dentro del país.

Este plan, denominado “Top-Tier Visa, está destinado a atraer graduados, investigadores y profesionales altamente calificados provenientes del extranjero con el objetivo de reforzar sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, la robótica, la movilidad avanzada o las tecnologías de defensa, esto como una medida económica y demográfica para tener jóvenes entre sus ciudadanos.

A cambio de sus servicios, Corea del Sur ofrece beneficios como recibir el estatus de residencia F-2, denominado ‘Top Talent’, que les permite trabajar con plena libertad en el país. Además, podrán acceder a la residencia permanente en tan solo tres años.

Estas medidas suponen un alivio demográfico para el país, y también que pueden afrontar el futuro sin nuevas generaciones propias, pero… ¿a qué se debe que ya no estén naciendo bebés?

Costo excesivo para criar una familia

Seúl, Corea del Sur (ethan brooke-seoulinspired)

Las generaciones jóvenes de coreanos argumentan que la falta de hijos se debe a los excesivos costos de criar infantes, así como el inaccesible costo vivienda, las pésimas perspectivas laborales y horarios de trabajo sofocantes.

Más de la mitad de la población vive dentro o en los alrededores de Seúl, que es la zona donde se encuentran más oportunidades laborales, creando una gran presión sobre la vivienda y recursos.

Asimismo, persiste un costo alto en educación privada. Desde los cuatro años, los niños son enviados a una serie de costosas clases extracurriculares, desde matemáticas e inglés, hasta música y taekwondo.

Esta práctica está tan generalizada, que la sociedad surcoreana que es reconocida por ser ultracompetitiva, ve con mala cara que los niños no lleven a cabo dichas actividades, interpretando así que el hijo está preparado para el futuro fracaso.

Un estudio de 2022 encontró que sólo en 2% de los padres no pagaban clases privadas, mientras que un 94% dijo que era una carga financiera.

Pero esto solo es una parte del problema…

K-Dramas que idealizaron al hombre coreano en el extranjero

Actualmente, en el extranjero ha existido una idealización del hombre coreano debido a la popularidad global de los K-Dramas, novelas asiáticas que han tenido un éxito mundial y que han dado una imágen erronea del surcoreano, estereotipado como un hombre “amoroso, salvador y respetuoso”, algo que ha sido criticado fuertemente por surcoreanas.

En redes sociales, han externado la importancia de no idealizar la figura masculina a raíz de los K-Dramas románticos, ya que la realidad es otra, tanto que ha ocasionado la creación de un movimiento que busca luchar contra la misoginia que trasciende aún en la actualidad en el país, así como romper toda relación con los hombres coreanos: el Movimiento Feminista 4B.

Movimiento 4B

Crisis de natalidad en Corea del Sur

Las mujeres en especial han sentido un hartazgo con la sociedad machista y misógina que existe dentro del país, tanto es el cansancio que las jóvenes feministas crearon el Movimiento 4B, una ideología donde las surcoreanas buscan romper todo vínculo sexual, afectivo y reproductivo con los hombres.

Este movimiento ha crecido desde la década de 1980, se estima que actualmente hay alrededor de 50 mil mujeres siguiendo los principios de este pensamiento.

Este se rige en los principios de:

No a las citas o vínculos afectivos con hombres (biyeonae)

No a las relaciones sexuales con hombres (biseksu)

No al matrimonio heterosexual (bihon)

No a tener hijos (bichulsa)

La ideología contra el machismo en Corea surge ante una sociedad marcada por estos principios patriarcales, que posicionan a la mujer en un papel de subordinación hacia el hombre tanto a nivel social como familiar. En ella, la mujer tiene la obligación de cumplir con el código triple de obediencia (obedecer al padre en la niñez, al esposo en el matrimonio y al hijo en la maternidad).

Según información de la Organización para la Cooperación y Crecimiento Económico (OCDE), ocho de cada 10 mujeres han enfrentado acoso u hostigamiento en el trabajo, igualmente ganan 37% menos que los hombres, reflejando así una brecha de género importante, la más grande en el mundo.

Asimismo, enfrentan estándares de belleza inalcanzables reproducidos por la farándula surcoreana. Esto ha afectado incluso a actrices e idols, ya que se registra una mayor presión y crítica social, además del acoso por redes sociales que es considerablemente más común de lo que es para los artistas masculinos.

Cada uno de los principios inician con la letra B (de ahí el nombre del movimiento), además, cada uno de ellos rechaza los “valores tradicionales” impuestos hacia la mujer desde su nacimiento, buscando así un espacio seguro libre de cualquier tipo de violencia de género.

La baja tasa de natalidad en el país asiático es un tema importante que refleja el cansancio de una sociedad jóven que no busca procrear debido a las dificultades que atraviesa, tanto en lo económico como en lo social, algo que el Gobierno coreano debería de solucionar en el transcurso de los años.