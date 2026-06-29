Explosión de paquete bomba deja tres heridos de gravedad en Mónaco

Entrada del edificio Sun’s Palace afectada tras la explosión del paquete bomba (Especial)

Un paquete bomba explotó este lunes en la entrada de un inmueble en Mónaco y dejó a tres personas heridas de gravedad, entre ellas un oligarca ucraniano, así lo informaron medios locales.

Lionel Beffre, consejero del Gobierno para el ministro del Interior de Mónaco, precisó que las víctimas son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, igual un adolescentem según recogió el medio Monaco Matin.

Tanto el periódico como la cadena de televisión francesa BFM indicaron después que, según fuentes de la investigación, uno de los heridos es el empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev, quien posee una de las mayores fortunas de su país.

Los dos adultos fueron trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor fue ingresado en Lenval.

Además de estos tres heridos graves, hay otros cuatro que también recibieron atención médica.

“Se han aplicado todas las medidas de protección para reforzar el nivel de alerta de los servicios del Principado”, detalló a BFM el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand.

La explosión se produjo alrededor de las 21:15 hora local, en la entrada del edificio Sun’s Palace, junto a la Plaza de los Molinos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el paquete bomba fue depositado por un hombre que luego se dio a la fuga.