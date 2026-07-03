Autoridad electoral de Perú proclama presidenta electa a Keiko Fujimori

Keiko Fujimori será investida como presidenta de Perú el próximo 28 de julio (EFE)

Elecciones en Perú — El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, aprobó los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales y declaró este viernes oficialmente presidenta electa de Perú a Keiko Fujimori, en la que venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos

La proclamación de los resultados por parte del JNE supone la finalización del proceso electoral, sin posibilidad de revertir el resultado, en el que Fujimori obtuvo el 50.13 % de los votos válidos, con 9,223.396 sufragios, frente al 49.86 % de Sánchez, que recibió 9,173,755 apoyos.

La jornada electoral se llevó a cabo el pasado 7 de junio y, casi un mes después, se produjo este viernes la proclamación de los resultados, debido al lento proceso de escrutinio del sistema electoral peruano, que exige que las actas sean trasladadas físicamente hasta las sedes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ser contabilizadas.

El fallo del JNE destaca que aquellas actas que presenten inconsistencias deben ser antes revisadas por los jurados electorales, lo que incluye en ocasiones recuentos de votos, lo que alargó durante semanas la confirmación del triunfo de Fujimori por el ajustado margen entre ambos candidatos.

El siguiente paso será la entrega de las credenciales a Fujimori, en un acto previsto para el próximo 15 de julio en el Gran Teatro Nacional, de Lima; mientras que el 28 de julio, día nacional de Perú, será la investidura presidencial donde Fujimori comenzará el mandato de cinco años para el que ha sido elegida (2026-2031) junto a Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como el segundo vicepresidente.

Con la confirmación del resultado el fujimorismo volverá al poder casi 26 años después de que Alberto Fujimori dimitiera por fax desde Japón, tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción de su administración, luego de que hubiese sido reelegido para un tercer mandato bajo acusaciones de fraude.

Keiko Fujimori alcanzó la Presidencia de Perú en su cuarta candidatura presidencial, tras perder en la segunda vuelta las tres elecciones anteriores frente al izquierdista Ollanta Humala (2011), el derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016) y el izquierdista Pedro Castillo (2021). (Con información de EFE)

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