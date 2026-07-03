Los cinco mejores presidentes de la historia de Estados Unidos

1.- Abraham Lincoln (1861-1865): Dos minutos para salvar la unión

250 aniversario de la independencia de Estados Unidos Ilustración del discurso de dos minutos del presidente Abraham Lincoln en la consagración del campo de batalla de Gettysburg en un cementerio nacional

Existe un debate en Estados Unidos, nunca resuelto, sobre qué presidente fue el más decisivo para que el país exista: el que lo fundó —George Washington— o el que lo recuperó mediante una guerra cuando se partió en dos —Abraham Lincoln—.

Bajo esta lógica, la de que es mucho más difícil salvar a un moribundo cuando una mitad de él desea morir que ayudar a nacer a quien lo desea con toda su alma, Crónica eligió como el presidente más grande en los 250 años de historia de Estados Unidos a Abraham Lincoln, precisamente porque, sin su liderazgo en el momento más difícil, la Guerra Civil, logró que el país no se desintegrara, después de haberse declarado independientes los estados confederados del Sur esclavista. Y lo logró, además, por la causa más noble: haciendo honor a la promesa de los padres fundadores de que, en el nuevo Estado republicano, todos los hobres son iguales ante la ley y tiene los mismos derechos.

La leyenda de Lincoln comenzó en 1858, cuando pasó de ser un abogado rural de Illinois, desconocido a nivel nacional, a ganar la presidencia dos años después como candidato del Partido Republicano, gracias a su apasionada defensa de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776..

La contienda electoral de 1860 se considera una de las más existenciales de la historia de EU, puesto que se presentaron cuatro candidatos para cuatro modelos radicalmente opuesto de nación: el republicano Lincoln, quien defendía la abolición de la esclavitud; Stephen Douglas (Demócratas del Norte), defensor de que cada estado decidiera por sí mismo; John Breckinridge (Demócratas del Sur), defensor radical de la esclavitud; y John Bell (Partido de la Unión Constitucional), que se presentó como neutral.

Antes de que Lincoln pudiera siquiera mudarse a la Casa Blanca en marzo de 1861, siete estados ya se habían separado de la Unión, desatando la crisis que llevó al estallido de la Guerra Civil el 12 de abril, cuando las fuerzas confederadas del sur esclavista bombardearon el fuerte federal de Fort Sumter en Carolina del Sur.

Dos años después, ocurrió la batalla en el pueblo de Gettysburg (Pennsylvania) que acabó en una carnicería humana con más de 50 mil soldados muertos de ambos bandos que horrorizó a la nación entera. Ocurrió entonces el “milagro de Gettysburg”.

Aunque no estaba previsto que el presidente Lincoln hablara en el campo de batalla que se consagró como panteón nacional, se le pidió una breve intervención a modo de clausura. Lo que dijo en apenas dos minutos pasará a la historia como el Discurso de Gettysburg, el más trascendental de la historia de EU, a la altura de “Tengo un sueño” del activista por los derechos civiles de los negros, Martin Luther King.

En lugar de atacar al enemigo o regodearse en la victoria, usó ese momento para decir que el cementerio no era sagrado por sus palabras, sino por la sangre derramada de todos, y cerró con la promesa de que los soldados no habían muerto en vano, sino para asegurar que el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca de la Tierra”.

El Discurso de Gettysburg precipitó la victoria del Norte, entonces desmoralizado, cambiando la narrativa por completo: en vez de luchar por evitar la secesión del sur, se convirtió en una cruzada ideológica por la libertad. El Norte ganó la guerra el 9 de abril de 1865 y Estados Unidos se salvó, pero el rencor de los derrotados no se agotó nunca, ni cuando un esclavista asesinó a Lincoln cinco días después de la victoria, ni hasta la fecha, con el supremacismo blanco instalado en el poder de la mano de Donald Trump.

2.- Franklin D. Roosevelt (1933–1945): La estrategia de las “tres R”

250 aniversario de Estados Unidos El presidente Franklin Roosevelt firma el "New Deal" para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión

El único presidente elegido cuatro veces seguidas (después de Franklin D. Roosevelt se enmendó la Constitución para que ninguno tuviera más de dos mandatos) es también el único que sacó al país de dos de las crisis existenciales que amenazaban al Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX: la Gran Depresión, tras el crack de Wall Street de 1929, y la amenaza del totalitarismo nazi de conquistar el mundo.

Al igual que Lincoln, Roosevelt fue un faro de esperanza y de liderazgo en plena depresión.

Durante su investidura, el 4 de marzo de 1933, cuando el país estaba en el punto más bajo de la Gran Depresión (miles de bancos habían quebrado, millones de personas habían perdido sus ahorros y el desempleo estaba en el 25%), Roosevelt pronunció su frase legendaria: “A lo único que debemos temerle es al miedo mismo: ese terror que paraliza los esfuerzos para convertir el retroceso en avance".

Luego anunció las medidas económicas que pasaron a la posteridad como el New Deal (el Nuevo Trato) o la “estrategia de las tres R”: Relief (alivio directo a millones de personas desempleadas y hambrientas); Recovery (recuperación mediante programas federales para reactivar la economía y la creación de empleos públicos); y Reform (reformas profundas del sistema bancario y la bolsa de valores para garantizar que una crisis así no volviera a suceder).

En cuatro años, el “New Deal” alivió la depresión y, cuando el modelo parecía agotarse, cobró nuevo impulso como economía de guerra. De esta manera, Roosevelt allanó el camino para que EU se convirtiera en la primera potencia mundial, también en lo militar, socorriendo a los europeos invadidos por las tropas de Hitler hasta forzar la rendición desde el frente occidental (en el frente oriental hicieron lo propio las tropas de la Unión Soviética, la otra superpotencia mundial).

3.- George Washington (1789–1797): El rey ha muerto, viva el presidente

250 aniversario de Estados Unidos El primer presidente de Estados Unidos, George Washington

El primer presidente de Estados Unidos fue, primero que nada, el general que expulsó a las tropas coloniales británicas, y luego, una vez en el cargo de la recién nacida nación, quien puso el ejemplo de cómo debía ser el nuevo liderazgo: un jefe de Estado sometido al escrutinio del voto del pueblo y no un tirano sin corona (como pretende el actual mandatario Trump).

Su mayor logro fue establecer el precedente de el nuevo modelo de Estado-República: rechazó comportarse como un monarca y renunció voluntariamente al poder tras dos mandatos, demostrando que el liderazgo debía ser temporal y el traspaso de poderes pacífico.

4.- Theodore Roosevelt (1901–1909): el primo ecologista de Franklin

250 aniversario de Estados Unidos Theodore Roosevelt

El 14 de septiembre de 1901, el vicepresidente Teddy Roosevelt, primo lejano del demócrata Franklin D. Roosevelt, pero republicano, llegó a la presidencia tras confirmarse la muerte por asesinato de William McKinley. Estaba haciendo lo que más le gustaba y lo que fue providencial para que Estados Unidos siga preservando inmensas reservas naturales: estaba realizando una excursión de montaña.

A principios del siglo XX, unas pocas corporaciones gigantescas (los trusts) controlaban los ferrocarriles, el petróleo y los alimentos, asfixiando al ciudadano común. Teddy usó la ley para desmantelas estos monopolios y creó el concepto del Square Deal (Trato Justo), asegurando que las reglas del juego fueran limpias tanto para las empresas como para los trabajadores.

Durante su presidencia protegió legalmente unos 230 millones de acres de tierra pública. Creó el Servicio Forestal y estableció 5 Parques Nacionales.

Además, consolidó a EU como potencia mundial luego de impulsar la construcción del Canal de Panamá y apostar claramente por el comercio global y el multilateralismo.

Su mediación para terminar la guerra entre Rusia y Japón en 1905 fue tan brillante que se convirtió en el primer estadounidense en ganar el Premio Nobel de la Paz.

5.- Dwight D. Eisenhower (1953-1961): Del desembarco en Normandía a preparar el viaje a la Luna

250 aniversario de Estados Unidos Dwight Eisenhower

El general de cinco estrellas “Ike” Eisenhower, el héroe que comandó el desembarco de Normandía durante el Día D y allanó el camino para la derrota de la Alemania nazi, fue elegido presidente ocho años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Su autoridad como comandante en jefe logró frenar los ímpetus bélicos de los generales del Pentágono en plena Guerra Fría contra la URSS, promoviendo la paz armada y evitando una catástrofe nuclear.

Eso sí, en respuesta al lanzamiento del Sputnik por parte de los rusos, fundó la agencia espacial NASA, allanando el viaje a la Luna, once años después, y firmó las leyes que impulsaron la educación científica en toda una generación.

En el plano interno, diseñó y aprobó el Sistema de Autopistas Interestatales, el proyecto de obras públicas más grande de la historia del país, conectando por completo las costas y transformando la economía y la sociedad estadounidense para siempre.