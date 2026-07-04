Desfile del 4 de julio en Washington es cancelado debido a ola de calor

Despliegue militar en Washington

El desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos fue cancelado en Washington debido a las altas temperaturas, informaron las autoridades​​​.

“Debido al calor extremo, el desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos es cancelado”, señalaron las autoridades de la ciudad.

El evento estaba previsto para comenzar a las 10:30 hora local. En Washington se pronosticaron más de 38°C y una sensación térmica cercana a los 43°C por la humedad.

Estados Unidos celebra este sábado sus 250 años en un momento en que el país está profundamente dividido, con el presidente Donald Trump decidido a asumir un papel protagonista.

El aniversario de la Independencia, firmada en 1776 en Filadelfia, coincide con altas temperaturas en el este del país, donde unos 160 millones de personas se encuentran bajo alertas de clima extremo.

Pese a las altas temperaturas, Trump mantiene su agenda sin cambios.

Este sábado por la noche prevé encabezar un mitin político en la explanada del National Mall, además de lo que ha promocionado como el espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo.

“Va a hacer aproximadamente 107 grados (Fahrenheit, 41ºC), y voy a ir y voy a pronunciar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa”, destacó Trump el miércoles.

Asimismo, prometió vuelos de exhibición y bandas militares para interpretar música patriótica y clásicos estadounidenses, “así como mi lista de reproducción”.