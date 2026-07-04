Se desborda río Zamora en Ecuador y arrastra a decenas de personas

El nivel del río Zamora aumento en las últimas horas y al desbordasrse inundó varias comunidades en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (ElDiario.ec)

Contingencia en Ecuador — Ecuador se declaró en estado de alerta por causa de las fuertes lluvias, luego de que desbordara el río Zamora, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe y que arrastró a decenas de personas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) del país suramericano informó que este sábado fueron rescatadas 48 personas, entre ellas 10 bomberos.

Derivado del desbordamiento del río Zamora durante la noche del viernes y madrugada de este sábado, varios sectores de la localidad Guadalupe, en el municipio Zamora quedaron inundadas, por lo que la SNGR mantiene activadas las acciones de coordinación y respuesta junto a las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión integral del Riesgo de Desastres.

Caminos quedaron bloqueados en Ecuador debido a las fuertes lluvias de las últimas horas (Captura de video)

La dependencia ecuatoriana reportó que frente a esta contingencia desplegó personal técnico de la Coordinación Zonal 7 para articular las labores en territorio, mientras el Cuerpo de Bomberos de Zamora, en coordinación con las Fuerzas Armadas, continúan con labores de búsqueda y rescate, mientras que el Ministerio de Salud Pública y demás entidades competentes brindan atención a las personas afectadas.

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