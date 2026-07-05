Aumentan los muertos en Venezuela: 3,342 fallecidos y 16,740 heridos

Un rescatista realiza labores de búsqueda en los escombros de un edificio en La Guaira (EFE)

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,342, mientras que la de heridos se elevó a 16,740, así lo informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

Según el balance oficial, 6,462 personas han sido rescatadas y 17,345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

El jefe del Parlamento indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86,794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9,585 toneladas de alimentos y 669,008 litros de agua.

Asimismo, se encuentran desplegados 29,567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27,482 voluntarios.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido.

La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31,000 personas a las que no se han podido contactar.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes de este movimiento telúrico, se produjo en las proximidades de Caracas un sísmo donde perdieron la vida 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Este domingo, cuando se cumplieron 11 días de los terremotos, los grupos de rescatistas internacionales se retiraron ya y en los edificios colapsados quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.