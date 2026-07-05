Delcy Rodíguez crea nuevo cuerpo militar para atender emergencias y catástrofes

Delcy Rodriguez, participando en un acto conmemorativo por la independencia del país (Prensa Miraflores/EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las fuerzas armadas venezolanas tras el doble terremoto del 24 de junio.

“He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”, anunció Rodríguez en la conmemoración de los 150 años de independencia del país.

Asimismo, atajó las críticas que hay contra el Gobierno chavista ante los centenares de militares desplegados en La Guaira, (la zona afectada por los sismos), que se ha dicho que no estaban colaborando con las tareas de rescate y despeje de escombros.

“Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos”, defendió la chavista y comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Igualmente agregó que “no entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”.

El encargado de liderar esta unidad de tarea especial es el general de brigada Pabón Castellanos, destacó Rodríguez, quien graduó a más de 800 nuevos oficiales y ordenó el despliegue inmediato de los tenientes de corbeta graduados a La Guaira.

La presidenta encargada aseguró que fue quien dio la orden del despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas: “Me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está allí en el territorio, está allí abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos debajo de los escombros”.