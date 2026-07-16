Generación Beta: ¿De qué años serán y cuáles serán sus características?

Generación Beta Es el primer grupo en convivir con la Inteligencia Artificial desde su nacimiento.

La era moderna enfrenta el desarrollo tecnológico más importante de la humanidad desde la Revolución Industrial, caracterizando al presente por evoluciones —una tras otra— de veloz crecimiento, como lo ha sido la invención de la Inteligencia Artificial y su impacto en todas las áreas de la vida humana, desde el apoyo a tareas educativas hasta servir como herramienta de soporte para las ciencias, los campos laborales e incluso el arte.

Ante tal realidad de inmenso progreso tecnológico, los nuevos niños y niñas que arriban al mundo se convertirán en las primeras infancias que crecerán, mayormente, en una zona urbana y de desarrollo; esta nueva línea de la humanidad, recibe el nombre de Generación Beta.

Inicio de la Generación Beta y los años que abarcará

Las y los miembros de las generaciones Z y Alfa ya han crecido en una era digital, a diferencia de la línea Millennial que creció a la par de la evolución tecnológica. Sin embargo, la Generación Beta es la primera en convivir con la Inteligencia Artificial desde el día uno de sus vidas, no sólo eso, sino que también enfrentará la incertidumbre global durante su crecimiento, principalmente alimentada por fenómenos metereológicos extremos, guerra e inestabilidad política.

Sus miembros son aquellos y aquellas que han nacido a partir de enero 2025 hasta los años 2038-2039, esto siguiendo la norma de que las líneas de la humanidad se dividen en bloques de aproximadamente 15 años entre ellas, siendo la Generación Alfa su predecesora.

La clasificación por años de otras generaciones humanas se dividen de la siguiente manera:

Baby Boomers: de 1946 a 1964.

de 1946 a 1964. Generación X: 1965 a 1980.

1965 a 1980. Millennials: 1981 a 1996.

1981 a 1996. Generación Z: 1997 a 2012.

1997 a 2012. Generación Alfa: 2013 a 2025.

Esta nueva generación tendrá por padres y madres a personas que pertenecen a las líneas Millennial o Z, quienes enfrentarán el reto de las pantallas, smartphones, redes sociales y la Inteligencia Artificial como constantes en el crecimiento de la Generación Beta.

¿Por qué se le denomina ‘Beta’ a la generación nacida a partir del 2025?

A diferencia de las generaciones nacidas en el siglo XX y primera década de los 2000, la Generación Alfa y Beta reciben sus nombres del orden alfabético griego, siendo ambas las primeras generaciones de la humanidad que no han tenido ni tendrán que aprender usar lo digital, especiallmente la línea de humanidad más reciente, ya que la Generación Beta nace en un mundo de IA generativa y la hiperconectividad, donde las redes sociales dominan sobre la imaginación.

Sin embargo, los y las Beta también heredarán conflictos globales a los que generaciones anteriores no estuvieron expuestas con tal nivel de interrelación digital; entre las principales dificultades mundiales que afrontarán, se encuentran:

Rápida urbanización.

Fenómenos naturales extremos.

Conflictos de guerra.

Inestabilidad política.

Los mercados, por otra parte, podrían experimentar una disminución aún mayor en su participación en el gasto global, pasando del 65% actual al 48% dentro de la clase de consumidores de la Generación Beta; al menos el 40% de ese gasto se producirá en Asia-Pacífico, pese al descenso de su tasa de natalidad.

Pretenden restricciones tecnológicas para la Generación Beta: ¿adiós pantallas para la niñez futura?

Ante una realidad donde la tecnología formará parte del crecimiento y desarrollo de la Generación Beta desde su llegada al mundo, especialistas han emprendido propuestas que aparten a sus miembros del uso intensivo de pantallas en sus primeros años de vida, así como restricciones a smartphones con acceso a internet y las redes sociales.

De acuerdo con expertos y expertas, las pantallas afectan el desarrollo cognitivo y emocional en las primeras etapas de crecimiento, realidad comprobada tras observaciones en instituciones de preescolar, donde se advirtió que los niños interactúan menos y tienen dificultades para participar en juegos que requieren imaginación y creatividad.

Por lo tanto, en países como Francia, se han establecido políticas cada vez más estrictas respecto al límite de tiempo que pueden pasar las infancias y adolescencias en los celulares, tablets, televisores, entre otros aparatos electrónicos con conexión a internet.

Catherine Vautrin, ministra de Salud en el país galo, es una de las principales impulsadoras del proyecto que pretende prohibir las pantallas para menores de tres años, tanto en casa como en la escuela; la legislación va de la mano con una propuesta de fomentar un entorno más saludable para el desarrollo infantil.

En la misma línea, el medio JeuxVideo informó que la Comisión de la Pantalla sugiere limitar —y supervisar— el uso de estos dispositivos en menores de hasta seis años, prohibir los celulares hasta los 11 años y los smartphones con internet hasta los 13. En cuando a las redes sociales, la Comisión aconseja la restricción de redes sociales antes de los 15 años.

Vautrin aseguró que “no se trata de poner policías en los hogares”, sino crear conciencia en las familias respecto a la adicción a las pantallas que ha incrementado entre las infancias del presente y que podría ser desarrollada por la niñez del futuro.