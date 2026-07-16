Gobierno de Islas Malvinas se pronuncia tras pancarta de Argentina: ¿Sancionará la FIFA a la Albiceleste?

"Las Malvinas son argentinas" | Gobierno de las Islas Malvinas pide a la FIFA sancionar a la selección argentina. (Agencia EFE)

La polémica por la manta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, exhibida por jugadores de la selección de Argentina tras avanzar a la final del Mundial, escaló este jueves luego de que el Gobierno de las Islas Malvinas pidiera a la FIFA actuar conforme a su reglamento y sancionar a la Albiceleste por introducir un mensaje político en el evento deportivo.

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En un comunicado oficial, las autoridades de las Malvinas calificaron como “decepcionante, más no sorprendente” la celebración del equipo argentino y señalaron que el encuentro de semifinal “no tenía ninguna relación con las Islas Malvinas”. Además, recordaron que la población del archipiélago sufrió la invasión argentina de 1982 y aseguraron que la pancarta resultó “particularmente insensible” para muchos de sus habitantes.

El gobierno local insistió en que no desea que la disputa por la soberanía sea utilizada en el deporte y respaldó la postura del Gobierno británico, que también pidió a el máximo organismo del fútbol investigar lo ocurrido. “Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione todo comportamiento de esta naturaleza conforme a sus propias reglas”, señala el comunicado.

Reino Unido también pide sanción por parte de la FIFA

Horas antes, el secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, calificó como “totalmente inapropiado” el comportamiento de los futbolistas argentinos y expresó su confianza en que la Federación realice una investigación.

La presión también llegó desde el ámbito político británico. Ed Davey, miembro del Parlamento del Reino Unido, envió una carta al organismo rector del fútbol mundial solicitando que los jugadores involucrados sean excluidos de la final contra España. Como antecedente, recordó la sanción que la UEFA impuso en 2024 a Álvaro Morata y Rodri por los cánticos relacionados con Gibraltar.

¿Puede la FIFA sancionar a Argentina?

El Código Disciplinario de la Federación prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo durante las competiciones oficiales, por lo que el organismo tiene facultades para abrir un expediente tanto contra los jugadores como contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

No sería un caso sin precedentes. En 2014, la FIFA multó a la AFA con 30 mil francos suizos después de que la selección mostrara una pancarta con el mismo lema sobre las Islas Malvinas antes del Mundial de Brasil. De igual forma ocurrió en el Mundial de Qatar 2022, cuando la Federación de Serbia fue sancionada con 20 mil francos suizos por exhibir un mapa que incluía a Kosovo como parte de su territorio.