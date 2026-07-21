Trump revienta las negociaciones del T-MEC con Canadá al imponer 50% de aranceles

Chantaje arancelario Trump firmó los duros aranceles contra Canadá un día después de invitarlo junto a Claudia Sheinbau, a la final de la Copa del Mundo en Nueva York (LAVANDEIRA JR/EFE)

Un día después de invitar a sus socios comerciales a la final de la Copa del Mundo en Nueva York, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, Donald Trump asestó una puñalada trapera al primer ministro canadiense, firmando este lunes una nueva orden ejecutiva para imponer un arancel del 50 % a la mayoría de los productos importados desde Canadá, medida que entrará en vigor dentro de treinta días.

A través de tres órdenes ejecutivas, el mandatario republicano ha establecido nuevos gravámenes a la importación del 50 % sobre materiales de vehículos a motor, productos lácteos y bebidas alcohólicas.

La Casa Blanca justificó la decisión de este lunes al afirmar que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera “perjudiciales” para Estados Unidos, entre ellas restricciones al acceso de productos lácteos estadounidenses, elevados aranceles a determinados bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales, además de haber respondido con represalias a anteriores medidas comerciales adoptadas por Washington.

“Al hacerlo, el presidente compensa la carga y la desventaja que supone para el comercio estadounidense el trato discriminatorio de Canadá y crea igualdad de condiciones para exportaciones estadounidenses cruciales: automóviles, alcohol y productos lácteos”, señala la Casa Blanca.

¿Aranceles por el humo de incendios?

Este nuevo chantaje arancelario a un socio se une al régimen arancelario vigente desde febrero, cuando Trump impuso un gravamen general del 10 % después de que la Corte Suprema de EU considerara ilegales los aranceles implementados en virtud de leyes de emergencia.

Ocurre también tres días después de que Trump amenazara a Canadá con nuevos aranceles por el humo de los incendios forestales que afectó el norte y el este de Estados Unidos durante el fin de semana. El mandatario republicano acusó al Gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense, con un costo “incalculable”.

La nueva medida mantiene exentos productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado, pero alcanza a algunos protegidos hasta ahora por el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Protesta canadiense

Carney acusó a Estados Unidos de violar el T-MEC tras el nuevo chantaje arancelario de Trump, en plena segunda ronda de negociaciones.

“Esta es la más reciente de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron con la imposición de una serie de aranceles en violación directa del Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México“, afirmó Carney en un comunicado, en el que añadió que los gravámenes al sector automotor canadiense también contravienen el tratado de libre comercio.

El mandatario canadiense sostuvo que su país “simplemente ha igualado esas medidas” como respuesta.

Carney aseguró además que “Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas e integrales para resolver esta disputa comercial y modernizar el T-MEC. Estamos preparados para intensificar esas conversaciones en las próximas semanas".

El primer ministro defendió los beneficios del libre comercio y advirtió de que la disputa ha elevado los costos para las familias, especialmente en Estados Unidos.

El primer ministro concluyó que su país seguirá tomando las medidas que considere necesarias para proteger a sus trabajadores, agricultores, empresas y familias, al tiempo que reiteró la disposición de su Gobierno a negociar con Washington para resolver las diferencias comerciales en beneficio mutuo.