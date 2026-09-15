¿Qué está pasando con Samuel Adrián y por qué fue arrestado en Colombia el influencer mexicano?

Samuel Adrián El mexicano fue detenido en Bogotá tras negarse a retirar del internet fragmentos de su documental sobre tratamientos de transición de género en menores.

El influencer mexicano Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’, fue detenido el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, luego de que las autoridades colombianas hicieran efectiva una orden de arresto emitida por un juzgado de Calí.

De acuerdo con un video publicado por el creador de contenido mientras se encontraba en Panamá, la orden judicial dicta diez días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales colombianos, cantidad aproximada a 7,200 dólares. En la misma grabación, Samuel Adrián solicitó el apoyo del Gobierno mexicano y de su público seguidor, anticipando que la firma legal Ogaz y Asociados —en México— y el equipo de Nueva Democracia en Colombia, preparaban su defensa.

“No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados”, declaró el mexicano en el video difundido por Fundamento, productora detrás del documental estrenado en YouTube el 17 de mayo del año presente.

¿Por qué arrestaron a Samuel Adrián en Bogotá? Esto se sabe del caso del influencer mexicano

La medida judicial se originó en una acción de tutela promovida por el endocrinólogo pediatra Mario Angulo, quien cuestionó la difusión de material en el que aparecía relacionado con la atención médica de menores con inconformidad respecto a su identidad de género.

De acuerdo con la orden, el juzgado de Cali ordenó a Adrián retirar de circulación determinadas referencias, grabaciones e imágenes en su documental Colombia: Fábrica de Niños Trans relacionadas con Mario Angulo, incluyendo una entrevista en la que aparecía el médico. En consecuencia, la producción fue modificada previo a su estreno.

Sin embargo, Angulo consideró que la orden judicial seguía sin cumplirse, lo que derivó en una solicitud de sanción por desacato —aplicada a una persona que incumple una orden dictada dentro de una acción de tutela—, y posteriormente, la orden de arresto.

Durante la disputa con el médico colombiano, Samuel Adrián publicó en su cuenta de Instagram una grabación respecto al tema, en la que declaró: “Lo que él quiere es que me arresten y me metan a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no quiere que el mundo se entere de lo que está haciendo en la clínica de género. No quiere que el mundo se entere de que le está cambiando el sexo a los niños. No quiere que el mundo se entere de que le está diciendo a los papás de niños confundidos que qué prefieren, ‘un hijo trans o un hijo muerto’”, confirmando en ese mismo video que el estreno del documental se mantenía en pie.

Tras el arresto de Adrián en Bogotá, su esposa emitió un comunicado a través de las cuentas oficiales del influencer en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y confirmando que han recibido la atención del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha brindado garantías de seguridad al documentalista mexicano durante los diez días que estará bajo arresto.

“Las verdaderas víctimas son los niños que han sufrido las consecuencias de esta industria y estas agendas”, declaró la pareja del creador de contenido, reafirmando el propósito de Adrián al exponer las consecuencias médicas, sociales y culturales de la transición de género en menores de edad.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que se encuentra brindando asistencia consular y acompañamiento a Adrián, además de señalar que el influencer se encuentra en buen estado de salud, mientras que su equipo legal da seguimiento al caso para su defensa.

¿Qué expone el documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’, dirigido por el mexicano Samuel Adrián?

El documentalista mexicano centró la investigación de Colombia: Fábrica de Niños Trans en los tratamientos y protocolos médicos relacionados con la transición de género en niños, niñas y adolescentes en Colombia, exponiendo principalmente los procedimientos realizados en el sector de atención de género en Fundación Valle del Lili, en Cali.

Las afirmaciones de mayor impacto señaladas por el proyecto de Adrián, se encuentra la presunta estimación de que el 78% de determinados métodos se realizarían en menores de siete años, además de que esta reasignación de sexo estaría respondiendo a un mercado global multimillonario impulsado por la industria farmacéutica y médica, ya que estos sectores supuestamente moverían alrededor de 2,1 billones de dólares.

A su vez, el documental critica la “presión ejercida” en Colombia por comunidades LGBTIQ+ o proyectos como la Ley Integral Trans, advirtiendo sobre posibles intentos de “eliminar restricciones de edad” para tratamientos hormonales, como lo son los bloqueadores de pubertad, e incluso procedimientos quirúrgicos en menores sin la debida intervención de la patria potestad.

El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional.



Hago un llamado al… pic.twitter.com/vWGIG70YHq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

En respuesta a la polémica, el presidente de Colombia se pronunció en su cuenta oficial de X y pidió al Congreso legislar sobre los límites de los tratamientos de transición de género en menores, considerando que la interpretación judicial actual del libre desarrollo de la personalidad presenta “vacíos” cuya resolución debe llevarse a cabo por la vía legislativa.

No obstante, las afirmaciones del documental de Samuel Adrián han sido cuestionadas por organizaciones del sector LGBTIQ+, tal como la directora de la Fundación Grupo Acción y Apoyo Trans, Danne Aro Belmont, mujer trans y activista. A su vez, Mario Angulo sostuvo que Fundación Valle del Lili no realizó intervenciones quirúrgicas en menores, destacando que el procedimiento para ello involucra evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas, así como el acompañamiento familiar.