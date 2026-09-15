El empresario ruso que financió la boda del hijo de Trump en Bahamas y fue condecorado por Putin pone en alerta a los demócratas

Escándalo en el clan Trump Donald Trump jr. y su esposa Bettina Anderson en su fiesta de boda en Bahamas

Un nuevo escándalo revela cómo Donald Trump y su familia están aprovechando el cargo presidencial para engrosar su fortuna, aunque sea a costa de empresarios rusos cercanos al presidente ruso Vladímir Putin, considerado un criminal de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI), y a costa de poner en peligro la seguridad nacional.

La ONG estadounidense ProPublica reveló este lunes que Umar Kremlev, un empresario ruso de 43 años cercano a las fuerzas de seguridad de ese país, pagó cientos de miles de dólares en la boda en una lujosa isla de Bahamas de Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense.

En la ceremonia (a la que no acudió el presidente Trump ni Melania, pero sí sus hermanos) también estuvo invitado otro contratista del Ministerio de Defensa ruso, Alexánder Lagutin. Solo una foto de una invitada atestigua de refilón su presencia en las nupcias apenas unos días después de que ambos acompañaran a Vladímir Putin a un viaje a China.

La larga sombra del Kremlin El empresario amigo de Trump Jr., Umar Kremlev, fue condecorado por el presidente ruso, Vladimir Putin

Según el portal, Kremlev habría financiado gran parte de los costos de la boda entre Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, celebrada el pasado 24 de mayo, según documentos revisados por ese medio de investigación y entrevistas con tres personas familiarizadas con los hechos.

El empresario ruso costeó la renta de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción y se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales, de acuerdo con ProPublica.

Preguntado por ProPublica, un portavoz de Trump Jr. no negó que Kremlev financiara parte de los gastos de la boda y aseguró que el oligarca ruso es “amigo personal” del hijo del presidente.

“Sólo fue un regalo de bodas”: la novia

La esposa de Trump Jr., Bettina Trump, ha publicado en Instagram que solo se trató de “un regalo de bodas” y el dinero del empresario ruso no financió el evento.

“Es una pena que un gesto tan personal y alegre pueda ser interpretado como algo político o siniestro simplemente por quién lo hizo o de dónde viene”, lamentó.

“No habla de política con sus amigos estadounidenses”: el Kremlin

En cuanto a la versión rusa, el servicio de prensa del empresario negó haber financiado la boda de Trump Jr., pero sí ha reconocido sus lazos de amistad con el hijo del mandatario estadounidense.

“El Sr. Kremlev y el Sr. Trump Jr. —al que conoció “hace un par de años”— mantienen una relación de amistad”, señala la nota, que añade que el empresario “nunca ha hablado de política con sus amigos y conocidos estadounidenses”.

Condecorado por Putin

Kremlev fue condecorado por Putin con la Orden de la Amistad en abril, apenas un mes antes de la boda del hijo de Trump, y ha sido sancionado por Ucrania alegando sus lazos con los servicios de inteligencia rusos.

En 2019, este empresario cambió su apellido Lutfulloyev a Kremlev. Ya para entonces acumulaba en su expediente dos condenas por agresión y extorsión. Tras abandonar el boxeo profesional a los 19 años, comenzó su carrera como promotor de este deporte en la década de 2010, en la que también entró en la banda de motociclistas Los Lobos Nocturnos en 2013. Justo un año después, en 2014, este grupo, siguiendo órdenes de las fuerzas de seguridad rusas, irrumpiría en la península ucraniana de Crimea junto a militares rusos sin insignias —los conocidos como hombrecillos de verde— para forzar su anexión por Moscú bajo la apariencia de un movimiento civil.

El propio empresario, que dirige desde 2020 la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), se describe como filántropo y funcionario deportivo. La IBA opera actualmente de manera independiente después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) le retirara el reconocimiento en 2023 por “problemas de gobernabilidad”.

Cuando Kremlev asumió el control de la IBA, la asociación estaba al borde de la quiebra y el nuevo presidente, gracias a sus contactos, consiguió que el gigante gasístico ruso Gazprom se convirtiera en su principal patrocinador.

Sancionado por Ucrania

Kremlev, de origen tayiko, no se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea, pero sí ha sido sancionado por Ucrania por sus vínculos con las autoridades rusas.

El portal de investigaciones Proekt asegura que el empresario tiene antecedentes por extorsión y agresión, algo que ha sido categóricamente negado por su entorno.

La prensa escribe que la ascensión de Kremlev comenzó en la década de 2010, cuando estableció lazos con el club de moteros próximo al Kremlin, Lobos Nocturnos.

Según Proekt, las conexiones de Kremlev fueron clave para el éxito de sus proyectos y el empresario se convirtió en una figura importante en el mercado de las apuestas, ya que una compañía asociada con una de sus empresas obtuvo los derechos de la Lotería nacional.

El hombre al que se vincula con las autoridades rusas es muy activo en redes sociales y en público. Kremlev se ha convertido en noticia por boxear con osos y avestruces, y regalar coches a atletas, entrenadores y familias necesitadas.

“Preocupaciones de seguridad nacional”

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han comenzado a investigar el supuesto financiamiento de la boda de Trump Jr. por parte del oligarca ruso, al considerar que “plantea serias preocupaciones en materia de seguridad nacional y corrupción pública”.

En una carta remitida el lunes por el líder demócrata en esta comisión, Robert García, a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, se exigen una serie de documentos para indagar en los datos revelados ese mismo día por ProPublica.

“La estrecha y opaca relación entre el hijo de un presidente de los Estados Unidos en ejercicio y un miembro del círculo íntimo del dictador ruso Vladímir Putin suscita graves preocupaciones en materia de seguridad nacional y corrupción pública”, escribe García.

“Resulta aún más inquietante que un oligarca ruso haya financiado, según se informa, parte de la lujosa boda del propietario de varias empresas que tienen contratos con el Departamento de Defensa”, añade la misiva, que recuerda que Donald Trump Jr. es copropietario e importante inversor en múltiples empresas con cuantiosos contratos del Pentágono.

García escribe también que el caso “plantea serios interrogantes sobre esquemas de intercambio de favores y la posible infiltración de inteligencia extranjera en la familia del presidente” (con información de ProPublica, EFE y El País).