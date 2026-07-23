Congreso de EU aprueba un gasto militar récord de 1.15 billones de dólares

Congreso EU

El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un presupuesto militar récord de 1.15 billones de dólares para el ejercicio de 2027, tras una votación reñida decidida por solo cuatro votos.

La nueva apuesta contempla, entre otras partidas, fondos específicos para operaciones militares en Irán, en un contexto marcado por las presiones del Pentágono para ampliar sus recursos.

Esta decisión presupuestaria ha prosperado pese a las críticas de parte de los Demócratas ante la magnitud histórica del gasto anual del Departamento. El texto se implementó tras 216 votos a favor y 212 en contra, después de que siete congresistas republicanos se desmarcaran votando en contra y seis demócratas se alinearan con la mayoría para respaldar el incremento.

La aprobación de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que precisa el techo de gasto y las prioridades del Pentágono, incorpora además cientos de millones de dólares destinados a programas militares conjuntos entre Estados Unidos e Israel. Esta decisión llega después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cifrara en cerca de 37,500 millones de dólares el coste de la guerra con Irán.

Durante una intervención ante el Senado, Hegseth defendió la solicitud del Donald Trump para obtener fondos adicionales por valor de 87,600 millones de dólares para su Departamento, argumentando la necesidad de reforzar la capacidad militar estadounidense.

En coherencia con la petición, el presupuesto ampliado contempla un refuerzo de la producción de la industria de defensa de EU, un incremento salarial para todos los miembros de las Fuerzas Armadas de entre el 5% y 7%, así como una asignación de 1,800 millones de dólares para la mejora de cuarteles y viviendas destinadas a las familias militares.

En el ámbito de los programas aéreos, se consignan 56 mil millones de dólares para el desarrollo de cazas de última generación, como los B-21 Raider, aviones de patrulla marítima F-35 y helicópteros de combate Chinook y Blackhawk, con el propósito de modernizar la flota y mantener la superioridad tecnológica.

Por otra parte, el plan con la Marina prevé más de 60 mil millones de dólares para financiar la construcción y el mantenimiento de un cuarto submarino de misiles balísticos de la clase Columbia, dos submarinos de ataque clase Virginia y dos destructores de la clase Arleigh-Burke. Igual, el presupuesto permitirá avanzar en la puesta en marcha de la “Cúpula Dorada”, el sistema de defensa antimisiles de múltiples capas diseñado para proteger el territorio estadounidense frente a misiles balísticos, hipersónicos y de crucero avanzados, una de las prioridades estratégicas señaladas por el republicano.