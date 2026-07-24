El régimen de los Ayatolás promete matar a un militar de EU por cada muerto iraní

El régimen de los Ayatolás promete cobrar la vida de un militar de EU por la de un civil iraní que caiga por bombardeos estadounidenses (Archivo)

Guerra Irán-EU — El Gobierno de Irán lanzó este viernes otra dura advertencia a Estados Unidos, en medio de la escalada del conflicto bélico que cada vez eleva su tono, y amagó con matar a un militar estadounidense por cada ciudadano del país árabe que pierda la vida por ataques contra la población civil.

El comandante del Cuartel General Central Khatam al Anbiya, Abdolrahim Abdollahi, aseguró que el régimen de los Ayatolás aplicará una nueva “ecuación” en el campo de batalla: por cada ciudadano iraní que muera, un militar estadounidense será abatido, destacó la agencia Russia Today.

“Es un principio definitivo y oficialmente declarado del campo de batalla a partir de este momento”, afirmó el alto mando militar iraní, que según sus palabras, Teherán ya ha demostrado anteriormente que tiene capacidad para cumplir este tipo de acciones y, a partir de ahora, la considera una “ecuación definitiva” para el desarrollo de las operaciones.

Abdollahi prometió que “por cada mártir de la República Islámica, un miembro de las fuerzas estadounidenses irá al infierno”, al tiempo que lanzó un mensaje desafiante dirigido a Washington: “Hemos preparado boletos gratuitos y directos al infierno para ustedes”.

Estados Unidos e Irán se han enfrascado en una guerra absurda desde hace varios días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región.

El Comando Central de Estados Unidos anunció además la reanudación del bloqueo naval de los puertos iraníes.

Donald Trump ha advertido que los ataques continuarán hasta degradas las capacidades militares iraníes y amenaza con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar. Teherán, por su parte, afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de EU.

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