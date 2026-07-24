¿Manifestación para que repitan la final del Mundial?: Hinchas de la selección argentina tomarán las calles de Buenos Aires

Protesta en Buenos Aires Exigen que se repita la final del Mundial 2026. (EFE)

Fanáticos de la Selección Argentina de fútbol se reúnen en el Obelisco de Buenos Aires esta tarde para protestar la final de la Copa del Mundo 2026. Argumentan que el resultado no fue justo y exigen que sea repetida.

¿Por qué fanáticos argentinos protestarán final del Mundial?

Argentina perdió 1-0 contra España en la final de la Copa del Mundo 2026. La prensa argentina ha difundido teorías en las que afirman que la derrota se debió a que se les amenazó a los jugadores y por el posible arresto de Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Futbol (AFA). Fanáticos inconformes con el resultado también lanzaron una recolección de firmas para repetir el juego.

La petición obtuvo más de 80 mil de firmas virtuales. Sin embargo, la FIFA no ha proporcionado un comunicado oficial al respecto y muchos dudan que vaya a ser así, en especial porque nunca en la historia del evento se ha repetido una final.

Debido a la falta de respuesta de su solicitud en línea, fanáticos de la selección que siguen inconformes con el resultado exigirán la repetición del encuentro en las calles de Buenos Aires. Esto en medio de otras protestas que han surgido con el término de la justa deportiva —como aquella que llevó a cabo la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a grupos de jubilados para exigir mejoras en sus pensiones y acceso a medicamentos el miércoles pasado.

La convocatoria fue difundida desde el 22 de julio a través de redes sociales. Según el comunicado, la protesta responde a lo que los fanáticos perciben como una final injusta debido a las decisiones tomadas por el arbitraje durante el partido. “Nos juntamos a reclamar la repetición de LA CUARTA porque fue todo un robo. No nos callamos más. El que siente la injusticia, cae”, informa el comunicado. Pide que todos los asistentes lleven sus banderas argentinas y se hagan escuchar.

¿Cuándo y dónde será protesta por resultado de Argentina?

La protesta se levará a cabo a las 17:00 horas de Buenos Aires (15:00 horas del centro de México). No se tiene un estimado de asistencia, por lo que queda por ver cuántas de aquellas personas que mostraron su disgusto en redes se presentan al Obelisco este viernes.