España, en emergencia nacional por incendios forestales en el suroeste de Madrid

El fuego sigue avanzando impulsado por los fuertes vientos, reporta la Guardia Civil española (EFE)

Incendio forestal — El Gobierno español declaró estado de emergencia nacional, debido a los incendios que han arrasado importantes zonas del suroeste de Madrid y que obligó a la evacuación de 40 mil personas, reportaron autoridades.

Reportes de medios locales destacan que en lo que va del año han sido arrasadas por el fuego más de 120 mil hectáreas, lo que representa más del triple que en el mismo periodo de 2025.

Derivado de esta situación, el Gobierno español emitió la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila después de que las autoridades de Ayuso solicitaron la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de Madrid (Infoma).

Los incendios en la Comunidad de Madrid (en Almorox, que saltó a la región; en Villa del Prado, y en San Martín de Valdeiglesias) obligaron a la evacuación de 10 mil personas. En tanto, en Castilla y León hay siete fuegos activos, con el de Burgohondo (Ávila) y el de Murias de Ponjos (León) en IGR-2.

En la misma línea, el delegado del Gobierno central, Francisco Martín, destacó que como medida de seguridad más de 40 mil habitantes de la región de Madrid fueron evacuados o confinados debido al gran incendio que afecta al suroeste de esa comunidad autónoma.

El fuego ha arrasado con más de 120 mil hectáreas (@112cmadrid)

Al término de una reunión de este viernes del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), Martín explico que el incendio avanza hacia el norte, impulsado por las fuertes rachas de viento, y que ya ha calcinado hasta ahora más de 15 mil hectáreas de terreno.

El delegado señaló que esta evolución obligó a ordenar la evacuación de los municipios de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva y el confinamiento de Navalagamella mediante el sistema de alertas Es-Alert por teléfono móvil, y no descartó nuevas evacuaciones o confinamientos en las próximas horas.

Explicó que el principal obstáculo para los equipos de extinción sigue siendo el fuerte viento, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, que provoca que las pavesas recorran grandes distancias y hagan saltar el fuego por encima de las líneas de contención.

El principal obstáculo para detener las llamas sigue siendo el fuerte viento, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora (@DelegGobCYL)

Asimismo, precisó que el incendio declarado en la provincia vecina de Ávila, limítrofe con Madrid, todavía no entró en la Comunidad de Madrid y continúa bajo vigilancia.

Ante esa situación, la Comisión Europea anunció la movilización de cuatro aviones Canadair para lucha contra incendios, dos desde Grecia y dos desde Italia, después de que España pidiese ayuda a la Unión Europea.

La Crónica de Hoy 2026