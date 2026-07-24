EU alista levantar la prohibición a la exportación de ganado mexicano: WSJ

La exportación de ganado mexicano a Estados Unidos estaría cerca de reanudarse (Archivo)

Gusano barrenador — Después de un año de bloqueo para el ingreso de ganado mexicano a territorio estadounidense, por algunos casos detectados de gusano barrenador, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se apresta para levantar esa prohibición, lo que podría ser anunciado en los próximos días, según refirió la titular de la dependencia, Brooke Rollins, lo que destacó el periódico “Wall Street Journal” y de lo que hizo eco la agencia Reuters.

El diario especializado en finanzas destaca, al citar una entrevista con Brooke Rollins, que el gobierno de EU tiene previsto reanudar la importación de ganado mexicano en el puerto de entrada de Douglas, en Arizona, dentro de 30 días y posteriormente abrir otros dos en Nuevo México.

Tras este anuncio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se reservó responder a solicitudes del rotativo, mismo posicionamiento que guardó un portavoz del Gobierno de México a los que se pidió dar su opinión y confirmar este anuncio.

La suspensión de importaciones del ganado mexicano derivó en que los precios de la carne en Estados Unidos alcanzara máximos históricos, lo que perjudicó a los consumidores y ejerció presión sobre la administración de Donald Trump para que redujera los costos.

Estados Unidos suspendió la entrada de ganado mexicano el 11 de mayo de 2025, como medida de precaución ante la crisis sanitaria por el brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La Crónica de Hoy