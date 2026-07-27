NASA muestra el Geoide, la “forma real” de la Tierra que explica por qué no es una esfera perfecta

Planeta Tierra NASA revela mapa que muestra cambios gravitacionales. (NASA)

La NASA ha revelado un mapa tridimensional del campo gravitacional terrestre que muestra la forma “real” del planeta Tierra.

¿Qué es el “geoide”, representación de la Tierra de la NASA?

La Tierra se formó hace aproximadamente 4550 millones de años. Es el único planeta de la galaxia del cual se tiene conocimiento de la existencia de seres vivos. Muchas veces hemos visto imágenes de ella vista desde el espacio, las cuales confirman lo postulado desde filósofos como Pitágoras: que la tierra es un cuerpo esférico. Sin embargo, la NASA y otras organizaciones espaciales han explicado que la forma de la Tierra no es la de una esfera perfecta sino de un geoide o esferoide oblato.

El cuerpo celeste presenta protuberancias y hundimientos en su forma que la nueva herramienta de la NASA permite apreciar. El visualizador utiliza el modelo GOCO06 desarrollado como parte del Proyecto Gravity Observation Combination.

La NASA lo creó en conjunto con la Agencia Espacial Europea a través de más de mil millones de observaciones satelitales durante 15 años, principalmente gracias a las misiones espaciales GRACE y GOCE.

🌍 ¿Sabías que la Tierra no es una esfera perfecta? Su gravedad hace que tenga una forma irregular llamada geoide. Gracias a datos recopilados por satélites durante 15 años, hoy podemos visualizarla con un nivel de detalle impresionante. via @NASA pic.twitter.com/20boQDXBQ2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 27, 2026

Los cambios de que se pueden apreciar en la visualización están exagerados, ya que, si nosotros observáramos la Tierra desde el espacio, sería prácticamente indistinguible de una esfera perfecta. El video muestra la superficie que tendría el océano si sólo fuera influenciado por la gravedad.

La herramienta permite analizar con precisión la los cambios en el nivel del mar, analizar variaciones geodésicas, diseñar mapas, detectar cambios en el ciclo hidrológico y medir la disponibilidad de agua subterránea