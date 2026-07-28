El vuelo más largo de la historia: así recorrió este avión un viaje de más de 24 horas desde Australia hasta Francia

El vuelo más largo del mundo | A350 recorre 23 mil kilómetros sin escalas. (Flightradar24)

Un avión Airbus A350-1000ULR completó un vuelo sin escalas de más de 24 horas entre Melbourne, Australia, y Toulouse, Francia, con el que estableció un nuevo récord mundial de distancia recorrida por una aeronave comercial.

El avión, desarrollado especialmente para los vuelos de ultralarga distancia de Qantas, despegó de Melbourne a las 07:28 UTC del 27 de julio y aterrizó en Toulouse a las 07:52 UTC del 28 de julio, después de permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire.

Durante el recorrido, la aeronave cubrió 12 mil 460 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 23 mil 76 kilómetros.

El trayecto atravesó tres continentes, dos océanos, 17 zonas horarias y 19 regiones de información de vuelo (FIR), áreas en las que distintos servicios de control aéreo son responsables de gestionar el tránsito de las aeronaves.

Millones siguieron el vuelo en tiempo real

De acuerdo con la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24, 3 millones 652 mil 947 personas siguieron el AIB35LR, convirtiéndolo en el segundo vuelo más rastreado de su historia, únicamente detrás del vuelo final de la reina Isabel II.

La aeronave utilizada, registrada como F-WULR y con número de serie 707, había llegado a Melbourne días antes. El 23 de julio salió de las instalaciones de Airbus en Toulouse y voló durante más de 19 horas hasta Australia como parte de las pruebas del modelo.

El viaje de regreso a Francia formó parte de la campaña de certificación del A350-1000ULR, para la cual Airbus debe someter la aeronave a diferentes pruebas, entre ellas vuelos de resistencia de muy larga duración.

El avión para vuelos de hasta 22 horas sin escalas

El A350-1000ULR fue desarrollado especialmente para Project Sunrise, el proyecto con el que Qantas busca conectar la costa este de Australia con destinos como Londres y Nueva York mediante vuelos comerciales sin escalas.

Entre las modificaciones de la aeronave se encuentra un tanque adicional con capacidad para 20 mil litros de combustible, diseñado para permitir operaciones comerciales de hasta 22 horas sin necesidad de realizar una parada.

Qantas prevé comenzar sus vuelos de Project Sunrise en 2027. Londres será el primer destino, con el inicio de la ruta directa desde Sydney previsto para octubre de ese año.