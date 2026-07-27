Israel libera a 60 gazatíes detenidos, el números más grande desde el incio de la tregua

Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Gaza (EFE/HAITHAM IMAD)

Israel liberó este lunes a 60 detenidos palestinos en la Franja de Gaza, en lo que supone la tanda de liberados más numerosa desde el acuerdo del intercambio de rehenes el pasado octubre, así lo informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un comunicado.

“El CICR facilitó hoy el traslado de 60 detenidos liberados desde el cruce fronterizo de Kerem Shalom (entre Israel y Gaza) al Complejo Médico Naser (al sur de la Franja)”, expresó el escrito.

Los equipos de la organización, que desde 2023 han gestionado el traslado de más de 2,500 detenidos liberados de esta manera, facilitaron, además, “el contacto y reencuentro” de los liberados con sus familias.

El documento denunció que los equipos de la Cruz Roja no han podido acceder a los detenidos palestinos recluidos en centro de detención israelíes “desde octubre de 2023”, fecha en la que tuvieron lugar los ataques liderados por el grupo islamista Hamás que desencadenaron el escenario actual del conflicto palestino-israelí.

Asimismo, la organización reiteró “la necesidad de ser informada sobre el destino y el paradero de todos los detenidos y de que se le permita el acceso a ellos”, para lo que, asegura, se mantiene en diálogo con las autoridades israelíes.

En los últimos dos años, y durante el mandato del ultraderechista Itamar Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional, las condiciones en las que se encuentran los presos palestinos de seguridad han empeorado con falta de asistencia médica o acceso a alimentos suficientes.

Diversas ONG pro derechos humanos como la israelí B’Tselem han denunciado abusos y maltrato generalizados en los centros de detención y prisiones israelíes, según testimonios de presos liberados, incluidos casos de violencia sexual.