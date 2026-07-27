Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo

Trump ordena detener los bombardeos contra Irán (BONNIE CASH / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra, sin embargo, advirtió que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

“Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes”, precisó el republicano al diario digital Axios.

Al ser cuestionado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump respondió: “No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan”.

Asimismo, explicó que decidió frenar las hostilidades el pasado viernes contra la República Islámica porque se lo pidieron sus aliados en Medio Oriente que están medidando el conflicto.

“Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: ‘No dispares’”, agregó.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

“Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido”, destacó.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

“Pequeñas diferencias” con Netanyahu

Asimismo, a bordo del avión presidencial Air Force One de camino a Míchigan, Trump admitió que mantiene “pequeñas diferencias”, con Netanyahu sobre la guerra con Teherán, aunque destacó que ambos están “bastantes cerca” en sus posiciones.

“Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca”, declaró.

Trump busca desde hace meses un acuerdo con Teherán que permita poner fin a una guerra impopular entre el electorado estadounidense, mientras que Netanyahu teme que un pacto entre Washington y la República Islámica fortalezca a esta, su principal rival en la región.

Aunque el mandatario estadounidense ha elogiado públicamente al líder israelí, al que ha definido como “un primer ministro de tiempos de guerra”, también ha reconocido que lo llamó “jodidamente loco” durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en Líbano.

Petróleo de Texas cae 7.5% hasta 82.6 dólares

Tras el anuncio del republicano sobre el cese de hostilidades, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este lunes un 7.5% hasta 82.61 dólares el barril, tras la suposición de Trump sobre nuevas negociaciones entre EU e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, recortaron 6.7 dólares con respecto al cierre anterior.