EU acelera trámites para resolver demandas de asilo; miles de migrantes enfrentarían deportación

Redadas contra migrantes ordenadas por Trump, en la mira internacional por violación a Derechos Humanos (Archivo)

El gobierno de Estados Unidos instauró este martes una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que el objetico de la decisión es reducir el “gran atraso” en el examen de los que solicitan refugio en el país.

Bajo la nueva regla las demandas serán examinadas directamente por los jueces de migración, que dependen del Departamento de Justicia, sin mantener una entrevista previa con un funcionario de los Servicios de Migración y Ciudadanía (USCIS).

Este funcionario es normalmente el primer contacto oficial que tiene un inmigrante que busca refugio en Estados Unidos. El actual sistema “básicamente permite que un extranjero tenga una segunda oportunidad para obtener asilo, destacó el DHS.

“Esta norma acortará el tiempo total que les toma a los oficiales de asilo y a los jueces de inmigración dictaminar sobre las solicitudes de asilo”, agregó.

Según el Departamento, podrían verse afectados hasta 444 mil casos, es decir, 31% de los mil 43 millones de casos acumulados de asilo.

“Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección”, manifestó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado.

“El sistema de asilo de EU existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas”, agregó Edlow.

“Esta norma ayudará a garantizar que los recursos se destinen a la pronta resolución de esas solicitudes, en lugar de a quienes buscan utilizar el sistema como un resquicio legal”, dijo.

Por su parte, el abogado general del DHS, James Percival, indicó que la nueva normativa “mejorará la eficiencia y cumplirá” la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar medidas enérgicas contra la migración irregular.