Terremoto de 7.1 en Japón de este 28 de julio deja personas atrapadas en un centro comercial

Terremoto en Japón Miles de personas sin electricidad tras terremoto de 7.1 en el suroeste de Japón.

Este martes 28 de julio se registró un terremoto de 7.1 en Japón, cuyo epicentro tuvo lugar en la prefectura Kumamoto, al sur del país. El movimiento telúrico provocó una explosión en el Aeon Mall, donde se han reportado personas heridas y atrapadas en su interior.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, notificó en conferencia de prensa que pueden producirse réplicas de la misma magnitud en la zona, por lo que pidió a la población mantenerse alerta.

Terremoto en Japón este martes 28 de julio: ¿cómo fue y cuáles son las afectaciones?

Japón es una de las zonas sísmicas más activas del mundo al encontrarse sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y en la confluencia de cuatro placas tectónicas: Pacífico, Filipina, Eurasia y Norteamérica; debido a ello, el país cuenta con infraestructuras principalmente diseñadas para soportar temblores.

No obstante, el terremoto de 7.1 registrado este martes 28 de julio de 2026 a las 16:27 hora local (01:27 de la madrugada en el centro de México), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, causó el colapso de viviendas, edificios, daños en carreteras, el traslado de personas heridas y una explosión de un centro comercial de la región, cuyo segundo piso colapsó.

De acuerdo con el medio de comunicación Nippon Hōsō Kyōkai (NHK), cerca de 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, además, se han desatado hasta siete incendios en la región tras el temblor de 7.1, siendo seguidos por sismos de menor intensidad.

A pesar de que no hay información oficial del número exacto de víctimas o personas heridas, el medio reportó al menos 50 habitantes fueron trasladados a hospitales en Kumamoto, mientras que —según señaló la policía de la prefectura— se desconoce el paradero de nueve personas, a las que intentan localizar.

En conferencia de prensa, Sanae Takaichi —primera ministra de Japón— advirtió sobre posibles temblores de menor o la misma magnitud al ocurrido; ante este escenario, pidió a la población mantenerse alerta.

Explosión de centro comercial en Kumamoto tras terremoto de 7.1 en Japón

La detonación tuvo lugar en Aeon Mall, centro comercial ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

A pesar de que el operador del centro comercial informó que el incidente se manifestó después de que empleados, empleadas y clientes evacuaran el edificio, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa explicó que varias personas aún podrían estar atrapadas dentro y encontrarse heridas.

Según reportó NHK, se ha perdido el contacto con entre 20 y 30 empleados del Aeon Mall, por lo que las autoridades tratan de confirmar si se encuentran atrapados en el interior del edificio.

Las imágenes publicadas por el medio, revelan un techo colapsado y parte de la pared de la estructura desprendida.

Con información de EFE.