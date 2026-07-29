Jay Clayton, nuevo director de Inteligencia Nacional de EU; fue el encargado de acusar a Rocha Moya de narcotráfico

El Senado de Estados Unidos confirmó que Jay Clayton como el nuevo director de Inteligencia Nacional, que estará a cargo de todas las agencias de inteligencia del país.
Clayton ocupará el puesto que dejó vacante Tulsi Gabbard, quien renunció en junio tras un mandato marcado por enfrentamientos con los demócratas del Congreso, quienes la acusaron de promover la agenda política de Trump y difundir afirmaciones electorales desacreditadas.
La votación fue de 51 a 47 a favor de la confirmación del abogado como director de Inteligencia Nacional, cargo que supervisará las 18 agencias de inteligencia estadounidenses.
Clayton, de 60 años, es un exabogado de Sullivan & Cromwell especializado en fusiones y captación de capital. Durante el primer mandato de Trump, presidió la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), donde se forjó una reputación como político moderado que buscaba el consenso con los comisionados demócratas. Además, fungió como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Desde esa oficina encabezó acusaciones contra mexicanos señalados de trabajar para el crimen organizado, entre ellas la de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve exfuncionarios más de dicho estado.
El exfiscal de Nueva York lideró y supervisó una serie de casos de alto perfil relacionados con el narcotráfico, el fraude financiero, la trata de personas y la seguridad nacional. Entre dichos asuntos destacan:
- La acusación contra el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.
- Obtuvo la declaración de culpabilidad del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios.
- Dirigió la acusación contra 19 personas por conspiración para distribuir fentanilo y crack en Washington Square Park.
- Supervisó el proceso contra los hermanos Alon, Oren y Tal Alexander, quienes fueron condenados por diversos delitos federales, entre ellos conspiración para cometer trata de personas.
- Coordinó la revisión de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein para garantizar la protección de la identidad y los derechos de las víctimas.
- Impulsó más de una decena de procesos y condenas en casos de trata de personas y explotación sexual infantil.
- Gestionó más de una decena de acusaciones y condenas relacionadas con homicidios vinculados con pandillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
- Estuvo al frente de actuaciones relacionadas con el caso de Naasón Joaquín.