Jay Clayton, nuevo director de Inteligencia Nacional de EU; fue el encargado de acusar a Rocha Moya de narcotráfico

Jay Clayton, nuevo director de Inteligencia Nacional (EFE)

El Senado de Estados Unidos confirmó que Jay Clayton como el nuevo director de Inteligencia Nacional, que estará a cargo de todas las agencias de inteligencia del país.

Clayton ocupará el puesto que dejó vacante Tulsi Gabbard, quien renunció en junio tras un mandato marcado por enfrentamientos con los demócratas del Congreso, quienes la acusaron de promover la agenda política de Trump y difundir afirmaciones electorales desacreditadas.

La votación fue de 51 a 47 a favor de la confirmación del abogado como director de Inteligencia Nacional, cargo que supervisará las 18 agencias de inteligencia estadounidenses.

Clayton, de 60 años, es un exabogado de Sullivan & Cromwell especializado en fusiones y captación de capital. Durante el primer mandato de Trump, presidió la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), donde se forjó una reputación como político moderado que buscaba el consenso con los comisionados demócratas. Además, fungió como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Desde esa oficina encabezó acusaciones contra mexicanos señalados de trabajar para el crimen organizado, entre ellas la de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve exfuncionarios más de dicho estado.

El exfiscal de Nueva York lideró y supervisó una serie de casos de alto perfil relacionados con el narcotráfico, el fraude financiero, la trata de personas y la seguridad nacional. Entre dichos asuntos destacan: