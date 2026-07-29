Eclipse solar agosto 2026: ¿En qué fecha será y en qué partes del mundo se verá mejor?

Eclipse solar El próximo eclipse de Sol de este 2026 podrá ser visto desde diversos países e incluso tendrá una transmisión en línea.

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026 se desarrollará un eclipse total de Sol, catalogado como uno de los fenómenos astronómicos más importantes de la década debido a que oscurecerá el cielo en diversas regiones del hemisferio norte, lo que permitirá a millones de personas observar el evento de manera total o parcial.

Dado que existirán sectores fuera de la trayectoria de la ocultación del astro —como es el caso de México—, los y las habitantes de tales zonas podrán seguir la transmisión del evento astronómico en línea desde distintos observatorios y plataformas especializadas.

Eclipse solar total 12 de agosto: ¿qué zonas podrán verlo?

La trayectoria del eclipse solar total recorrerá el océano Ártico antes de cruzar Groenlandia, Islandia, una pequeña región de Portugal y gran parte del norte de España, pasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València.

Posteriormente, la sombra de la Luna continuará hacia el mar Mediterráneo, lo que convertirá a la península ibérica en uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno.

Estas regiones experimentarán el eclipse en su totalidad, mientras que aquellos sectores que podrán apreciarlo de forma parcial se distribuyen entre una buena parte del continente europeo, el noroeste de África y algunas regiones del norte de América, tales como:

Canadá.

Alaska.

Norte de Estados Unidos.

El eclipse de este próximo 12 de agosto precede a un evento astronómico de mayor impacto registrado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) para el año 2027. Dicho fenómeno contará con la duración de seis minutos de oscuridad en una región específica del planeta y no se repetirá hasta 157 años después.

¿Por qué el eclipse solar del 12 de agosto no podrá verse desde México?

La visibilida de un eclipse solar depende de la alineación exacta entre el Sol, la Luna y la Tierra, por lo que únicamente las zonas ubicadas dentro de la sombra lunar podrán apreciar un eclipse total, mientras que otras regiones cercanas únicamente observarán la cobertura parcial del Sol.

En el caso del eclipse solar programado para este 12 de agosto de 2026, el fenómeno astronómico se desarrollará completamente sobre regiones del hemisferio norte alejadas de Latinoamérica, por lo tanto, México queda fuera de la zona de influencia.

Opciones para seguir la transmisión en vivo del eclipse total de Sol el próximo 12 de agosto de 2026

A pesar de que México no será una de las regiones afortunadas que experimentará el fenómeno astronómico, el seguimiento del mismo puede realizarse a través de portales digitales.

Por ejemplo, la NASA ofrecerá señales de observatorios europeos ubicados dentro de la franja de totalidad para transmitir a nivel mundial la cobertura en vivo del eclipse, además de contar también con una Guía diaria de la Luna, instrumento digital de la agencia para observar la Luna cada día del año.

Otra de las alternativas para seguir el eclipse solar del 12 de agosto, es Star Walk, una aplicación astronómica capaz de realizar transmisiones en vivo desde sus redes sociales oficiales.