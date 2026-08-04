Evacúan en Guatemala a dos aldeas tras erupción del volcán de Fuego

Erupción del volcán de Fuego en Guatemala (Alex Cruz/EFE)

Las autoridades de protección civil de Guatemala evacuaron este martes al menos a dos aldeas por el aumento de las erupciones del volcán de Fuego, ubicado en el centro del país latinoamericano.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió a periodistas que las aldeas evacuadas son El Porvenir y Las Lajitas, que se encuentran en las faldas del volcán.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó en conferencia de prensa que las erupciones se han intensificado en las últimas horas desde el inicio de las explosiones el pasado 2 de agosto.

De acuerdo con la misma fuente, las columnas de gas y ceniza alcanzan los 6 mil metros sobre el nivel del mar y las corrientes de flujos descienden por las diferentes barrancas que tiene el cono.

El volcán se encuentra en el centro del país, situado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.

La dirección del Insivumeh destacó que esperan que en las próximas 24 a 72 horas descienda la intensidad de las erupciones al igual que la dispersión de ceniza volcánica, que hasta el momento ha recorrido hasta 130 kilómetros de distancia en dirección al oeste del territorio guatemalteco.

“Tenemos monitoreo desde la mañana, cuando vimos que el volcán entró en su actividad más latente. En horas de la noche hemos hecho la evacuación ya que ha cambiado el rumbo del material piroclástico”, manifestó en la madrugada Édwin de León, miembro de los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala, poblado aledano al volcán.

“Hemos evacuado con buses para hacer estos traslados. Hay personas que no quieren ser evacuadas aún por temor a perder sus pertenencias”, agregó De León en Alotenango, municipio de Sacatepéquez donde albergan a algunos de los evacuados.

Según diversas fuentes, son menos de un centenar de personas las que han sido evacuadas, aunque la cifra exacta no ha sido divulgada por las autoridades.

Junto al Pacaya y Santiaguito, el de Fuego es uno de los volcanes más activos de los 32 que tiene Guatemala.

Una de las personas evacuadas, Zolaida Acajabón, de 78 años, contó a medios que dejó su hogar en las últimas horas “para evitar tragedias” y que en comparación con lo acontecido en 2018, el volcán “está calmado”. Sin embargo, “uno tiene temor”.

Nueva erupción afecta a unas 29 mil personas

Tiempo después, se registró una nueva erupción del volcán dejó cerca de 29 mil personas afectadas y otras 1,400 evacuadas y albergadas, así lo dijeron las autoridades, quienes se mantienen alertas ante la posibilidad de deslaves violentos de lodo y rocas incandescentes en las próximas horas debido a la previsión de lluvias en la cadena volcánica.

El volcán, situado a 50 kilómetros de la capital guatemalteca, “está en su fase explosiva, más crítica, con flujos piroclásticos que alcanzan un recorrido de hasta siete kilómetros”, dijo el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas.

El coloso comenzó desde el domingo con una constante actividad explosiva explosiva que ha ido en incremento con magma, columnas de gas y la caída de cenizas, estas últimas con una dispersión a distancias de hasta 130 kilómetros en dirección al sur y suroeste del cono volcánico, según los últimos reportes.

Ahora, se prevé que la actividad del volcán, de 3,763 metros de altura y el más activo de Centroamérica, podría duras otras 72 horas.

Además, las autoridades advierten que el riesgo en la zona volcánica podría complicarse en las próximas horas debido al ingreso de dos nuevas ondas del este que provocarán lluvias en la cadena volcánica, lo que podría desencadenar violentos lahares o correntadas de lodo y rocas incandescentes a través de barrancas.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, detalló que la emergencia impacta de forma directa a 18 comunidades de las provincias de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

En esas zonas cercanas al volcán, se elevaron los niveles de alerta de naranja a roja para evacuar las familias en riesgo hacia los cinco refugios habilitados por las municipalidades.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases presenciales en las comunidades más cercanas al volcán, mientras que el Ministerio de Comunicaciones mantiene cerrada la ruta nacional que atraviesa varias poblaciones en las faldas de la estructura volcánica, para priorizar el paso de los equipos de rescate y evitar desgracias personales.

La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo del año pasado, y la más mortal el 3 de junio de 2018 con saldo de 202 muertos y al menos 229 desparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales.