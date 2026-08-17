Terremoto en Colombia: ¿Cuál es la cifra de muertos a una semana de la tragedia? (Cuartoscuro)

A siete días de uno de los terremotos más devastadores en Colombia, las autoridades de los 15 departamentos que resultaron afectados por este desastre natural han dado a conocer las cifras preliminares de los trabajos de rescate y de las personas que perdieron la vida durante ese suceso.

Por lo que cinco de esos departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío se encuentran en alerta roja, por el fuerte impacto que provocó el terremoto de magnitud 7.4, el pasado 10 de agosto de 2026, el cual tuvo como epicentro San José del Palmar, en la región del Pacífico.

¿Cuáles son las afectaciones del sismo en Colombia?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que en las 472 zonas afectadas se estima que existen:

Más de 127 mil viviendas afectadas

Más de 26 mil casas destruidas

197 edificios colapsados

Ante la magnitud del sismo, las autoridades colombianas continúan evaluando los daños y coordinando las acciones de atención para las 185 mil 996 personas colombianas que se han visto afectadas.

¿Cuántas personas han muerto por el terremoto en Colombia?

Hasta el momento, las instituciones colombianas han reportado tras el terremoto:

289 personas fallecidas

4 mil 147 personas heridas

194 desaparecidas

355 personas rescatadas con vida

#Actualización cifra de afectaciones | Sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó.



La #UNGRD presenta el balance con corte al 16 de agosto de 2026, 6:30 p. m.



📍Balance nacional: 15 departamentos y 472 municipios afectados; 120.671 familias y 185.996 personas… pic.twitter.com/mVxNyc0VvV — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 17, 2026

Localizan a dos mexicanos entre los escombros del sismo en Colombia

Por lo que, los organismos de Colombia han aceptado la ayuda internacional para continuar con las labores de rescate en las ciudades donde el movimiento telúrico afectó a miles de ciudadanos.

Asimismo, de entre las persona fallecidas en este terremoto se confirmó por autoridades mexicanas, que dos connacionales habrían sido localizados sin vida, por lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores, mantiene un contacto directo con los deudos para otorgarles un seguimiento en Colombia y un respaldo logístico en el traslado de los cuerpos.