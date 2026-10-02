¿De qué murió Ken Urker? Esto se sabe del fallecimiento de la pareja de Gypsy Rose Blanchard

Fallece Ken Urker La víctima y sobreviviente del síndrome de Munchausen, Gypsy Rose Blanchard, habló sobre la muerte de su exprometido.

Ken Urker, el exprometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de la hija que tuvieron en 2024, fue hallado muerto en su casa de Luisiana la noche del jueves 1º de octubre del año presente, según reportó en exclusiva el medio estadounidense TMZ.

Blanchard se convirtió en una figura pública en redes sociales al compartir su experiencia como sobreviviente de abuso tras cumplir gran parte de su sentencia por haber asesinado a su madre —en colaboración con su entonces novio, Nicholas Godejohn— en 2015. La matriarca, Clauddinnea ‘Dee Dee’ Blanchard, padecía el síndrome de Munchausen y ejecutó años de maltrato infantil a su hija.

Hallan muerto a Ken Urker, exprometido de Gypsy Rose Blanchard: ¿qué fue lo que pasó?

Según fue registrado en los reportes policiales obtenidos por TMZ, los agentes acudieron a la residencia de Urker en Raceland para comprobar su estado, después de que familiares del fallecido denunciaran que no respondía el teléfono y tampoco se presentó a trabajar.

La preocupación de sus conocidos incrementó tras presuntas amenazas de suicidio por parte de Ken, así como declaraciones de poseer un arma consigo. De acuerdo a la información difundida por el medio estadounidense, la persona que llamó a las autoridades aseguró que Urker “estaba pasando por un mal momento”.

El hallazgo del cuerpo se dio la noche del jueves 1º de octubre, cuando unos amigos de la familia entraron a la casa por la ventana de un dormitorio y encontraron a Urker inconsciente en su cama. Los agentes que acudieron a la residencia, registraron una pistola enfundada en la mesita de noche, donde también había una jeringa y dos vasos de shot.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de muerte, ya que los reportes oficiales no confirmaron que que el arma fuera disparada ni que se utilizara en la muerte de Urker. Al mismo tiempo, destacaron la presencia de una “parafernalia de drogas y una sustancia marrón en polvo en el baño”; el componente no ha sido identificado.

¿Qué ha dicho Gypsy Rose Blanchard sobre la muerte de Ken Urker, su exprometido?

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker se conocieron a través de un programa de correspondencia en prisión y comenzaron a salir cuando Blanchard aún cumplía su sentencia. Para 2018, Urker le propuso matrimonio, pero el compromiso fue cancelado brevemente antes de que se reconciliaran en agosto de 2019.

No obstante, la pareja volvió a separarse y Gypsy Rose se casó con Ryan Anderson; cuatro meses después de ser puesta en libertad —diciembre de 2023—, la sobreviviente de Munchausen se divorció. En abril de 2024, Blanchard y Urker volvieron a conectar, tiempo en el que tuvieron a su hija Aurora.

“No lo puedo creer. No puedo pensar. He gritado hasta que me arde la garganta”, compartió Blanchard a la revista People, señalando que Urker “no se encontraba bien anímicamente”. De acuerdo con la entrevista en exclusiva, Gypsy Rose sospecha que su exprometido muriera por una sobredosis, sin embargo, aclaró no estar segura “si fue intencional o no”.

Conocidos del fallecido señalaron que el último contacto de Blanchard con Urker fue un mensaje de texto deseándole “Feliz cumpleaños”, no obstante, la mujer no recibió respuesta.

Blanchard declaró a People que proteger el recuerdo que Aurora tiene de su padre será su “máxima prioridad de ahora en adelante”, al mismo tiempo que pidió privacidad y comprensión por la reciente pérdida.

“Lo extrañaremos profundamente, lo amaremos por siempre y jamás lo olvidaremos”, finalizó.