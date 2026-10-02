ONU denuncia destrucción de centro contra ébola en República Democrática del Congo

Sin freno, casos de ébola en República Democrática del Congo (Archivo EFE)

Crisis de ébola en RDC — La Organización de Naciones Unidas denunció la destrucción de un centro de tratamiento contra el ébola por causa de un incendio registrado en un campamento de desplazados que daba refugio a 19,000 personas en el este de la República Democrática del Congo (RDC), tras reportar disparos después del ingreso de soldados congoleños y grupos rebeldes.

El recinto afectado se encontraba dentro del asentamiento de Kigonze, en la provincia de Ituri (epicentro del brote de ébola), que quedó totalmente abandonado el pasado martes tras la huida masiva de sus habitantes en medio del caos generado por las incursiones militares en busca de armas y los enfrentamientos armados, informó la ONU en un comunicado.

El coordinador principal de la respuesta de la ONU contra la epidemia, Julien Harneis, advirtió de que la pérdida de esta infraestructura deja a la población sin atención médica directa y obliga a reconstruir desde cero la capacidad operativa en la zona más golpeada por la enfermedad.

“Ha sido una enorme lucha crear centros de tránsito y centros de tratamiento de ébola: ha requerido dinero, la incorporación de personal y ha sido una lucha en todo el este (de la RDC)”, dijo Harneis.

“Cuando perdemos un centro, eso significa que perdemos capacidad, perdemos inversión y tenemos que empezar de nuevo. Y sobre todo, significa que las personas no tienen acceso a la atención que realmente necesitan”, añadió.

En el citado campamento, según la ONU, residían unos mil contactos directos de enfermos de ébola, de los cuales las autoridades solo han logrado rastrear a una quinta parte (el 20 %) tras la huida masiva de los residentes hacia zonas no controladas.

A la pérdida del centro de Kigonze se suma el deterioro generalizado de la seguridad denunciado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), que confirmó el asesinato de dos trabajadores sanitarios en la localidad de Lubero, provincia de Kivu del Norte, así como ataques y huidas masivas en el campamento de Rhoe, en Ituri.

Según el último balance de las autoridades congoleñas, con datos actualizados al 29 de septiembre, la epidemia de ébola de la cepa Bundibugyo declarada el pasado 15 de mayo acumula 8.224 casos confirmados y 3,982 muertes.

Un total de 2,212 pacientes se han recuperado y 851 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste). (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026