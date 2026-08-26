Imágenes de terror en Nepal: terremoto desata riada devastadora; recuperan 95 cadáveres y hay 484 turistas desaparecidos

Nepal atribuye a un terremoto el origen de la riada masiva en la frontera con China Vista aérea de Trishuli, en el distrito nepalí de Nuwakot, donde varias personas han muerto y centenares están desaparecidas debido a una riada causada por un terremoto, según las autoridades locales. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA (NARENDRA SHRESTHA/EFE)

Tragedia en Nepal en su frontera con China,

Los equipos de rescate recuperaron al menos 95 cadáveres en las zonas afectadas por la riada que golpeó este miércoles el norte de Nepal, mientras 484 turistas, entre ellos 391 extranjeros, permanecen sin contacto, según el último balance de las autoridades.

La identificación de los fallecidos todavía no ha concluido, mientras continúan las labores para determinar el número total de víctimas y los daños provocados por el desastre, informó en un comunicado el Gobierno nepalí.

De acuerdo con el portavoz de la Policía de la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, la inundación afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas, mientras que la Junta de Turismo de Nepal confirmó que entre los desaparecidos se encuentran dos ciudadanos españoles.

🚨🇳🇵 TRAGEDIA EN NEPAL



Las inundaciones y deslaves en la frontera con Tíbet dejan, hasta el momento, 95 muertos y 403 personas desaparecidas.



🌊 Equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate. El balance permanece en actualización.… — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 26, 2026

Un sismo habría provocado el desastre

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, informó de manera preliminar que la riada pudo originarse tras un terremoto que provocó un gran deslizamiento de tierra y bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

“Un terremoto ocurrió a las 8:37 horas y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación”, explicó el funcionario durante una sesión de la Cámara de Representantes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 4.4 a las 02:52 GMT, con epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

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उफान पर नदिया... दूर रहने की अपील

बड़ी संख्या में लोगों के बह जाने की सूचना हैं।

रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई। कई बाजार, गाँव सहित जलविद्युत परियोजनाएं भी चपेट में आई हैं। pic.twitter.com/JDN2yLHkeA — Shiva Gupta (@shivagu31125812) August 26, 2026

La riada golpeó localidades cercanas al Tíbet

La masa de agua descendió alrededor de las 9:15 horas locales (03:30 GMT) por el río Bhote Koshi y afectó con mayor intensidad las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, donde también se reportaron daños en infraestructura vial, mercados, viviendas y proyectos hidroeléctricos.

Las autoridades desplegaron cuerpos de seguridad, equipos de emergencia y helicópteros para localizar a las personas desaparecidas y atender a las comunidades afectadas.

Desastre en Nepal Una riada en el país asiático ha provocado docenas de muertos y cientos de desaparecidos. (EFE)

El gobierno nepalí advirtió que tanto el número de fallecidos como el de desaparecidos podría aumentar conforme se tenga acceso a las comunidades más afectadas por la inundación._Con información de EFE.