Casa Blanca investiga a administración de Biden por permitir paso de fentanilo a Estados Unidos a través de operaciones fallidas

DEA La agencia habría permitido el paso de fentanilo durante Biden, según Casa Blanca. (Wikipedia Commons)

La Casa Blanca acusa a la administración del expresidente Joe Biden de permitir a la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) distribuir fentanilo a lo largo de los Estados Unidos.

¿Por qué permitió la DEA el paso de fentanilo a Estados Unidos?

Según acusaciones de la Casa Blanca, la DEA facilitó el libre paso de fentanilo a los Estados Unidos durante la administración de Joe Biden como parte de una estrategia de seguridad. Dicha estrategia —conocida como “caminar el fentanilo”— tenía como objetivo permitir la entrada de la sustancia al país con la intención de rastrear quiénes son los distribuidores de ella. Sin embargo, de acuerdo a lo que señala la actual administración de Estados Unidos la operación se llevó a cabo de manera inadecuada y resultó en un incremento en muertes por la droga de 2023 a 2025.

El operativo sería similar al escándalo de venta de armas que llevó a cabo el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, también llamada operación “Rápido y Furioso”, en la que se permitió el paso de armas ilegales a México con la intención de rastrear a organizaciones delictivas que las adquirían. En la práctica, mucho del armamento no fue rastreado y quedó en manos de cárteles.

La investigación de la supuesta operación fallida la lidera James Comer, presidente del Comité de Vigilancia y Reforma Gubernamental de la Casa Blanca. El organismo activamente ha buscado investigar a Joe Biden y sus colaboradores, así como también ha detenido posibles investigaciones del actual presidente Donald Trump.

Comer busca adquirir documentos que demuestren el involucramiento de Biden en el operativo. “La primera administración de Trump desarrolló protocolos de mitigación que respondían a la ameza pública única que presenta el fentanilo que requerían a los agentes hacer esfuerzos por prevenir la distribución de esta droga letal. La administración de Biden descartó estos protocolos y en su lugar permitió que los cargamentos permanecieran en custodia y control de los criminales”, afirmó el presidente del organismo gubernamental.

La Casa Blanca asegura que hasta 100,000 píldoras fueron rastreadas pero no confiscadas por la DEA, y por tanto quedaron en manos de criminales. Según un denunciante que fungía como supervisor en la agencia, las drogas pudieron haber sido confiscadas mucho antes de haber sido por la insistencia del gobierno en esperar.

Hasta el momento, nadie de la administración actual de la DEA ha comentado al respecto.