Confirman que víctima de ataque en Times Square era Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America

Erin Piacenti Identifican a la mujer de 32 años que murió apuñalada en Times Square.

El lunes 31 de agosto se registró un ataque y asesinato por apuñalamiento en el emblemático Times Square de Nueva York, Estados Unidos. La persona fallecida en la agresión armada fue una mujer de 32 años, cuya identidad se reveló este martes 1º de septiembre: Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, según lo confirmó la institución bancaria en su mensaje de condolencia a la víctima.

La segunda persona herida en el ataque, un hombre de 68 años, aún se encuentra hospitalizado en Bellevue, clínica a la que fue transferido tras recibir una puñalada en el abdomen al salir del metro, cerca de la Calle 41 Oeste.

¿Quién era Erin Piacenti? Mujer de 32 años que murió apuñalada en Times Square

Un episodio de terror fue vivido en Times Square a inicios de esta semana, cuando una mujer armada con varios cuchillos —y que aparentemente tendría problemas mentales— apuñaló a dos personas cerca de la Séptima Avenida y la Calle 41 Oeste, alrededor de las 16:20 horas locales, según reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Entre las víctimas afectadas por la agresión, se encontraba un hombre de 68 años que actualmente se encuentra en recuperación estable en el Hospital Bellevue. No obstante, la mujer de 32 años que también fue víctima de una puñalada en el abdomen, falleció posteriormente en la instalación médica.

La identidad de la víctima era Erin Piacenti, de 32 años y residente de Nueva Jersey, quien desempeñaba el puesto de vicepresidenta de Bank of America, siendo descrita como una “integrante valiosa” del equipo en el mensaje de condolencia que la institución bancaria emitió tras la pérdida.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era un elemento muy valioso a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, declaró Bank of America en un comunicado a Reuters.

La carrera de Piacenti se centró en el sector jurídico y financiero tras graduarse de la Universidad de Pensilvania en 2016, además de contar con estudios completos en la Facultad de Derecho de Fordham.

Violencia en Times Square: ¿quién fue la responsable de los apuñalamientos en Nueva York y qué sucedió después?

El lunes 31 de agosto se registró un ataque estremecedor en uno de los caminos más icónicos de la ciudad de Nueva York, el Times Square, donde una mujer armada con varios cuchillos amenazó a transeúntes y autoridades, hiriendo a dos personas; una de ellas, Erin Piacenti, falleció en el hospital donde fue trasladada, mientras que la segunda víctima se encuentra estable.

🚨 BREAKING IN NYC: Erin Piacenti, a 32-year-old Bank of America VP, was fatally stabbed in an unprovoked daytime attack in Times Square. 🗽🔪 A 68-year-old man was also injured. NYPD officers instantly responded and fatally shot the female suspect at the scene. ⚠️ https://t.co/3gS4h0aCb6 pic.twitter.com/5UY1DE1vrA — Impact Index Daily (@IndexImpact) September 1, 2026

De acuerdo con los reportes de la policía de Nueva York, la autora del crimen fue identificada como Pamela Cisneros, mujer de 49 años y presuntos “problemas mentales” que le llevaron a ejecutar el ataque aleatorio en Times Square.

Según reportaron tetigos a medios de comunicación estadounidenses, la mujer recibió primero una descarga de una pistola Taser, no obstante, después de acercarse a los agentes blandiendo dos cuchillos, la atacante fue abatida con dos disparos por parte de la policía presente.

A pesar de que la mujer fue trasladada al Hospital Bellevue, falleció mientras recibía atención médica. Por su parte, la División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD indaga las circunstancias de la ofensiva policial.