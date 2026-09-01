Estados Unidos bombardea Irán por segunda vez en 48 horas y pone el barril casi en 90 dólares

Guerra en el golfo Pérsico La tensión en el estrecho de Ormuz no cesa (EFE)

El Ejército de Estados Unidos ha atacado este martes posiciones iraníes por segunda ocasión en 48 horas, en un contexto de tensión creciente en el estrecho de Ormuz y de nuevas ofensivas de Irán contra bases estadounidenses en la región, tensionando una vez más el precio del petróleo.

El Comando Central de EU (Centcom), con sede en Florida, señaló en sus redes sociales que a las 12:00 hora del este de Estados Unidos, “las fuerzas de EU comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán”, sin precisar cuáles.

“Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”, indicó el Centcom en su breve comunicado, de solo un párrafo.

Esta es la segunda agresión desde que Estados Unidos atacara, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, la isla de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque militar en el que murieron dos personas.

“Les castigaremos duro”

El general de brigada Hosein Mohebi, de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió que responderán con dureza a Estados Unidos por los ataques que ha lanzado esta noche contra diversos puntos del suroeste de Irán, en la segunda jornada de bombardeos estadounidenses de la semana contra el país.

“Un castigo duro le espera a los agresores, EU se arrepentirá de los nuevos ataques”, dijo en X el portavoz de la Guardia Revolucionaria.

Durante el ataque estadounidense del domingo, Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes, sin daños reportados por ahora, en el primer intercambio de hostilidades en un mes.

En medio año de guerra, las tropas de Donald Trump no han podido arrebatarle el control del estrecho de Ormuz a las tropas del régimen de los ayatolás, que abren a cuentagotas el estratégico paso a los petroleros de países no hostiles.

Sin embargo, analistas aseguraron que Washington ha logrado restablecer una pequeña parte del tráfico marítimo en el estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán.

Fuerte subida del petróleo

La reacción del precio del barril de petróleo al segundo ataque de EU a Irán en menos de 48 horas no se hizo esperar.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este martes un 4.57 %, hasta 89.68 dólares el barril, su nivel más alto desde el 24 de julio.