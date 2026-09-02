IRS advierte de posibles embargos si heredaste bienes en Estados Unidos: así puedes evitarlo

Herencia en Estados Unidos Normas fundamentales para evitar la pérdida parcial o total de tus bienes heredados en Estados Unidos.

¿Sabías que recibir una herencia en Estados Unidos no significa que los bienes queden automáticamente fuera del alcance de las autoridades fiscales? Cuando existen impuestos pendientes o el contribuyente ignora los avisos de cobro del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia puede avanzar con medidas para recuperar una deuda tributaria.

El tema cobra especial relevancia para quienes reciben propiedades, cuentas bancarias, vehículos u otros activos de una persona fallecida, pues antes de distribuir el patrimonio, la sucesión debe atender las obligaciones fiscales que correspondan, especialmente si la persona mantiene una deuda tributaria propia; en este caso, el IRS puede recurrir a mecanismos de cobro sobre sus ingresos y determinados bienes, incluyendo los heredados.

¿Qué bienes puede embargar el IRS y por qué procede con estas acciones?

Un embargo fiscal, conocido en Estados Unidos como levy, permite al IRS tomar determinados bienes o derechos sobre estos mismos para cobrar una deuda tributaria pendiente.

Entre los activos que pueden quedar sujetos a estas acciones, se encuentran:

Dinero depositado en cuentas bancarias .

. Vehículos y determinados bienes personales.

y determinados bienes personales. Bienes inmuebles .

. Reembolsos de impuestos estatales.

Otros activos o derechos patrimoniales, dependiendo las circunstancias.

Ahora, en el caso de una herencia, el problema puede aparecer cuando existen obligaciones fiscales pendientes relacionadas con el patrimonio de la persona fallecida, por tal razón dichos activos no deberían distribuirse sin considerar primero las responsabilidades tributarias correspondientes.

La situación adquiere mayor atención si el patrimonio continúa generando ingresos después del fallecimiento —por ejemplo, mediante rentas, intereses o determinadas inversiones—, ya que puede existir la obligación de presentar una declaración fiduciaria mediante el Formulario 1041; según lo establece el IRS, este documento sirve para informar los ingresos, deducciones, ganancias, pérdidas y posibles obligaciones fiscales de determinados patrimonios y fideicomisos.

La declaración final de impuestos es clave para proteger una herencia

Manteniendo el caso de una herencia recibida por un familiar o persona cercana fallecida, uno de los pasos fundamentales es cumplir con las obligaciones fiscales que corresponden al año de su muerte; es decir, la delaración final debe reflejar:

Ingresos obtenido s por el contribuyente hasta la fecha de fallecimiento .

s por el contribuyente . Considerar, cuando corresponda, declaraciones de años anteriores que hayan quedado pendientes.

Este trámite es especialmente importante cuando existen bienes en Estados Unidos y beneficiarios que esperan recibirlos, pues la administración correcta de la sucesión permite determinar qué obligaciones fiscales deben cubrirse antes de entregar los activos a las personas herederas.

Por otra parte, si el patrimonio genera ingresos después del fallecimiento, éste puede tener obligaciones fiscales propias y —en determinados casos— el representante fiduciario debe presentar el Formulario 1041 antes señalado.

En resumen, la declaración y regularización fiscal del patrimonio son elementos centrales para evitar que una deuda termine complicando la transferencia de los bienes heredados.