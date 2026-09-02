Trump dice que Delcy Rodríguez “quiere elecciones” pero no las convoca porque Venezuela “no está preparada”

Extraños compañeros de cama La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, durante una reunión este miércoles en Caracas (Ronald Peña R/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que su interés por Venezuela es exclusivamente apropiarse de su riqueza petrolera y que no piensa forzar a la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, a que convoque elecciones libres y democráticas de forma inmediata, y mucho menos ahora que está logrando que el régimen chavista, incluido el Ejército bolivariano, se haya sometido a su voluntad.

Según afirmó desde la Casa Blanca, tras firmarse el pacto petrolero entre Venezuela y EU, Rodríguez le confesó que “quiere” que se celebren comicios, pero, en opinión de la mandataria chavista, el país todavía “no está preparado” para unas elecciones.

“No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, dijo a la prensa en la Casa Blanca.

El republicano agregó que, si bien considera que el país todavía no está preparado, cree que puede haber elecciones próximamente. “Esperamos poder hacerlo pronto”, declaró, zanjando la polémica sobre su silencio ante la negativa del régimen represor a convocar comicios.

Después de que Estados Unidos capturara y depusiera a Nicolás Maduro en enero pasado, la Administración de Trump estrechó relaciones diplomáticas con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y restableció los nexos con Caracas.

Trump anunció la semana pasada un acuerdo, que calificó de “histórico”, por el que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

“Que el acuerdo petrolero beneficie al pueblo de EU”: Delcy

Sobre el criticado acuerdo petrolero, visto por muchos venezolanos como una claudicación ante Washington, Rodríguez expresó este miércoles su deseo de que sea para bien “del pueblo estadounidense”.

“Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para la producción de 65,000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos, yo sé que es el objetivo del presidente Donald Trump”, manifestó Rodríguez durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

En presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la líder chavista agradeció nuevamente a Trump y elogió el trabajo que el Gobierno del republicano ha hecho para alcanzar el histórico acuerdo energético que le otorga más del 20 % de las reservas de crudo venezolanas a EU.

“Chris, transmite nuestro agradecimiento por todo el esfuerzo conjunto que su Gobierno ha desplegado, el Departamento de Estado, la Secretaría de Energía, todo el Gobierno en su conjunto, esforzándose para llevar adelante el objetivo que es tener acuerdos ganar-ganar, de mutuo beneficio”, afirmó.

La mandataria, con casi ocho meses al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de tropas estadounidenses, aseguró que reivindica “cada día más el canal y el diálogo político y diplomático” con la administración republicana, una alianza rechazada por seguidores del chavismo, de los cuales decenas protestaron el sábado en contra de la presencia de la nación norteamericana en su país.

Rodríguez espera también que “la fórmula energética que se está expresando” en los nuevos acuerdos petroleros con la estadounidense Chevron y la italiana Eni contribuya “al equilibrio energético internacional”.