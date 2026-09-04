Nepal eleva a 1,295 los muertos por las inundaciones; casi 4,900 personas siguen desaparecidas

Nepal

De acuerdo con el más reciente reporte de la Policía nepalí, las inundaciones y deslizamientos provocados por las intensas lluvias en Nepal han dejado mil 295 personas fallecidas y 4 mil 898 desaparecidas.

Fuentes oficiales indicaron que, entre quienes siguen sin localizar se encuentran al menos 618 extranjeros, incluidos dos ciudadanos españoles.

Mientras continúan las labores de búsqueda, los equipos de emergencia consiguieron rescatar a dos trabajadores de una central hidroeléctrica que permanecieron 10 días atrapados bajo tierra, después de que el agua, el lodo y los escombros cubrieran parte del complejo Trishuli 3A.

Uno de los sobrevivientes, Kabir Maharjan, fue trasladado a un hospital militar de Katmandú, donde continúa en cuidados intensivos debido a hipotermia severa y agotamiento físico. Su estado es reportado como crítico.

El segundo trabajador, Sanjay Sah, se encuentra estable. Tras ser liberado, relató que durante los días que estuvo atrapado pudo escuchar y comunicarse mediante gritos con otras personas que estaban en las inmediaciones.

Dificultan identificación de víctimas

Aparte de localizar a quienes continúan desaparecidos, las autoridades enfrentan dificultades para determinar la identidad de los fallecidos. Del total de cadáveres recuperados, mil 263 aún no han sido identificados.

Entre las víctimas mortales hay 121 menores de edad. Para avanzar en el proceso, los equipos forenses han reforzado la toma de muestras genéticas y hasta ahora cuentan con 2 mil 106 perfiles de ADN, obtenidos tanto de los cuerpos recuperados como de familiares.

Las lluvias del pasado 26 de agosto ocasionaron uno de los desastres naturales más graves registrados en Nepal en los últimos años. Las corrientes de agua y los deslaves destruyeron viviendas y afectaron carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas y otras instalaciones en distintos distritos del país.

El desastre también alcanzó al Tíbet, en China, donde las autoridades reportaron 21 personas fallecidas y 541 desaparecidas.

Las labores de rescate y recuperación continúan en distintas zonas afectadas, mientras los equipos de emergencia continúan con la búsqueda de las personas sin localizar.

Con información de EFE

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