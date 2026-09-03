Cruz Roja y astronautas exigen pacto global para personas ante catástrofes naturales

Alerta en Nepal A días del desastre natural, el peligro aún acecha a algunas comunidades debido al posible desborde e un río artificial creado en el himalaya tras la riada. Foto: EFE (NARENDRA SHRESTHA/EFE)

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y un grupo de astronautas exigieron este jueves en la ONU impulsar el primer pacto global que proteja a las personas ante las catástrofes naturales.

“Los tratados internacionales protegen a los astronautas en apuros. Pero si una inundación sacude tu ciudad, todavía no existe un tratado global integral que ayude a los países a recortar la burocracia y coordinar la asistencia internacional en la Tierra”, indicó Dylan Winder, observador permanente de la IFRC ante la ONU, en una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Más de una decena de astronautas se han sumado a la iniciativa, entre ellas Sian Proctor, quien también es geocientífica, y que destacó cómo los países se unen para proteger misiones en el espacio pero no en la Tierra.

Winder señaló que solo el año pasado se produjeron más de 350 desastres relacionados con fenómenos naturales que afectaron a más de 110 millones de personas y generaron pérdidas por valor de 169,700 millones de dólares.

“Tan solo 24 horas de aviso previo ante un peligro inminente pueden reducir los daños resultantes hasta en un 30%, y cada dólar invertido en la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia puede ahorrar alrededor de 15 dólares en pérdidas futuras”, añadió.

Según comentó, la mortalidad es seis veces menor en los países que cuentan con sistemas integrados de alerta temprana.

“En catástrofes como la de Nepal, un tratado mundial establecería normas claras para la ayuda internacional y ayudaría a los gobiernos y a los agentes humanitarios a sortear los trámites burocráticos con mayor rapidez”, enfatizó.

La IFRC lamentó que aunque existen acuerdos regionales, bilaterales y sectoriales falta un tratado internacional que unifique normas y procedimientos.

“Esto podría traducirse en un despliegue más rápido de los equipos humanitarios, trámites aduaneros y fronterizos más sencillos para los suministros de primera necesidad”, aseguró Winder.

También una mejor cooperación entre los gobiernos y las organizaciones humanitarias, menores costos y menos trabas administrativas.

“Un tratado como este marca la diferencia en la vida de todos y, para mí, también influye en la forma en que vemos el planeta y nos relacionamos con él”, apuntó en la comparecencia.

Las negociaciones del texto entre los países comenzaron el pasado mes de abril con el objetivo de concluir los trabajos y adoptar el tratado para finales de 2027.