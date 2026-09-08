El uso adictivo y distractor de los celulares, detrás del retroceso de los alumnos evaluados por PISA

Informe Pisa 2022-2025 La caída global del rendimiento de los alumnos de 15 años en lectura se debe al uso masivo y distractor del celular

El veredicto es demoledor: los estudiantes a nivel mundial están peor ahora que hace una década; y el culpable es indiscutible: los celulares y su uso masivo y adictivo.

Las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), la mayor evaluación educativa del mundo, organizadas por la OCDE cada tres años, alertan de una “bajada continuada” del rendimiento escolar y de las habilidades de los alumnos de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias en los 80 países evaluados, entre ellos México.

Más de un curso de retroceso en una década

Entre 2015 y 2025, el resultado de los estudiantes cayó en el promedio de los países desarrollados 27 puntos en comprensión lectora, 22 en matemáticas y 7 en ciencias, según los datos publicados este martes. La OCDE calcula que 20 puntos vienen a ser lo que se aprende aproximadamente en un curso; por tanto, los alumnos de ahora van cerca de un curso escolar por detrás de los de hace una década.

En cuanto al último informe trienal, entre 2022 y 2025, la caída en comprensión lectora fue de 14 puntos y de 9 puntos en matemáticas. Solo en ciencias los resultados se mantuvieron prácticamente sin cambios significativos.

Pérdida de hábitos de lectura

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, hizo especial hincapié en la preocupante caída en lectura, una habilidad fundamental en sí misma y una llave para aprender las demás, por existir una correlación entre el rendimiento en lectura y las matemáticas o la ciencia. Para el responsable del informe, hay un culpable claro: los celulares, pero no per se, sino por su mal uso.

“Para la lectura, cuanto más tiempo se pasa con las pantallas para divertirse, peores son los resultados”, destacó Cormann en la presentación de los resultados de las pruebas PISA de 2025, que marcan un descenso muy significativo en comprensión lectora respecto a las pruebas precedentes, pero también en matemáticas.

Cormann quiso insistir en que los dispositivos digitales no son nocivos por sí mismos, sino que “todo depende de la forma en que se utilizan”, y que el problema es que lo que ha aumentado es el uso que los alumnos les dan para divertirse y eso les acarrea problemas para prestar atención.

Los autores de PISA creen que el bajón educativo no es coyuntural, sino que tiene causas profundas que forman ya parte de nuestra rutina, entre ellas la generalización de los dispositivos digitales, la menor curiosidad y disposición al esfuerzo que muestran los adolescentes —que afecta a cómo aprenden— y la pérdida de hábitos de lectura, que hace que cada vez tengan más problemas para entender lo que leen, sobre todo cuando se enfrentan a textos largos.

Enseñar menos cosas, pero más en profundidad

El secretario general fijó media docena de prioridades para corregir algunas de esas tendencias, empezando por definir objetivos escolares “exigentes”, pero también “enseñar menos cosas pero más en profundidad”.

También dijo que “hay que dar a los profesores lo que necesitan para trabajar lo mejor posible”, y eso significa formación continua y descargarlos de tareas administrativas para que tengan más tiempo para dedicar a los estudiantes.

Otro aspecto importante que señaló es implicar más a los padres en la educación, ya que se ha constatado un mayor desinterés por lo que hacen sus hijos en la escuela.

Cormann insistió en que hay que captar el interés de los alumnos con mejores resultados científicos para que se dirijan a estudios y profesiones de ciencias, porque se percibe una pérdida de talentos que no consideran esas disciplinas atractivas. Igualmente se refirió a que hay que poner más medios con los centros y los alumnos que más los necesitan para evitar que queden descolgados.

Alumnos desfavorecidos en escuelas desfavorecidas

El director de Educación en la OCDE, Andreas Schleicher, hizo hincapié en la necesidad de que los sistemas educativos de cada país hagan un esfuerzo extra con los alumnos de nivel socioeconómico bajo y no se queden rezagados respecto a los de nivel alto, que van a mejores escuelas.

Schleicher puso el caso de Alemania, donde la brecha en los resultados escolares se explica en buena medida por su relación con el nivel socioeconómico de las familias de los alumnos. “En Alemania los niños de medios desfavorecidos van a escuelas más desfavorecidas. Es una decisión política”, indicó.

Schleicher hizo hincapié en que la riqueza por habitante de un país solo explica la mitad de las diferencias entre los países con las peores y las mejores calificaciones. “La otra mitad —añadió— se explica por la acción pública” en el sistema educativo.

La prueba es que hay “países que tienen muchos recursos, pero los utilizan de forma eficaz”, y más allá de referirse a países que están en cabeza de las listas de PISA, como China, Singapur o Corea del Sur, se refirió al caso de Camboya, que es uno de los que ha mostrado las mejores progresiones.