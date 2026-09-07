Trump publica mensaje por Labor Day donde afirma le irá bien en elecciones de medio mandato a pesar de baja aprobación

Donald Trump El presidente estadounidense expresa confianza en próximas elecciones a pesar de la baja tasa de aprobación que muestran las encuestas. (EFE)

Como parte de la celebraciones de Labor Day, el presidente de Estados Unidos Donald Trump publicó un mensaje donde afirmó su confianza en obtener buenos resultados durante las próximas elecciones de medio término. Esto a pesar de que las encuestas muestran la aprobación más baja que ha tenido durante todos sus años como presidente.

¿Qué dice Trump sobre las próximas elecciones de medio término y qué muestran las encuestas?

Las elecciones de medio término en Estados Unidos se llevarán a cabo el 3 de noviembre. Estas no sólo determinarán los gobernadores de 39 estados del país norteamericano, sino todos los 435 lugares del Congreso y 35 de los 100 del senado, así como también varios cargos locales. Por lo general, el partido del presidente en turno pierde poder entre los votantes durante este periodo, debido a la insatisfacción de los votantes con promesas incumplidas durante los primeros dos años del término presidencial. Esto a su vez dificulta las políticas exitosas que el mandatario en turno pueda lograr durante el resto de su tiempo en la Casa Blanca.

Sin embargo, el presidente actual Donald Trump tiene absoluta confianza de que el Partido Republicano, al cual pertenece, mantendrá su dominancia frente al Partido Demócrata tanto en el Congreso como en el Senado, y así lo expresó en una publicación que hizo este lunes 7 de septiembre a través de Truth Social.

“Feliz Labor Day a todos, incluyendo los Lunáticos de Izquierda Radical, Comunistas y Tontócratas [Demócratas] que harán todo lo posible por destruir nuestro País. ¡Esta Gente Desquiciada, después de 10 años, debería finalmente reconocer que su Presidente Favorito (¡YO!), sabe cómo GANAR! Deberían estar cansados ya pero, tristemente, no lo están. Van a intentar arruinar América una vez más, pero no dejaremos que eso pase. ¡Ganaremos las elecciones de medio término, EN GRANDE, y SALVAREMOS AMÉRICA!“, publicó el presidente de los Estados Unidos.

Esto a pesar de una encuesta reciente conducida por Reuters/Ipsos halló que sólo 33 % de la población estadounidense aprueba del desempeño de Trump, mientras que 64 % se encuentra insatisfecha con sus resultados. Los factores comúnmente señalados como causas de la baja aprobación son la guerra contra Irán y la economía.

El mensaje llega tras una serie de publicaciones que el presidente ha hecho utilizando Inteligencia Artificial, la cuales incluyeron imágenes que renombraban el estado de Nuevo México a Nueva América e incluían a México y Canadá como parte del territorio estadounidense. En algunas de ellas se coloca junto a George Washington durante el siglo XVIII o en la Casa Blanca de la actualidad, presuntamente equiparándose al primer presidente de su nación. La semana pasada él mismo se declaró el mejor presidente de la historia.