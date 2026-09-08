Si hubiera una nueva Guerra de las Malvinas: ¿qué tan poderosos son los ejércitos de Reino Unido y Argentina?

Guerra de las Malvinas Cuatro décadas después, Argentina e Inglaterra tienen una nueva disputa diplomática por las islas. (El Malvinense/Creative Commons)

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió al centro del debate internacional tras el endurecimiento del discurso del presidente argentino, Javier Milei, y la respuesta del gobierno británico de que mantendrá su compromiso con la defensa del archipiélago.

Aunque un conflicto armado es considerado poco probable por especialistas, la pregunta resurge: ¿cómo se comparan hoy las capacidades militares de Reino Unido y Argentina?

¿Reino Unido mantiene una clara ventaja militar?

El Reino Unido continúa siendo una de las principales potencias militares de Europa y miembro permanente de la OTAN.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa británico, sus Fuerzas Armadas cuentan con alrededor de 138 mil efectivos en servicio activo, además de una marina equipada con portaaviones, destructores, fragatas, submarinos de propulsión nuclear y una fuerza aérea que opera aviones Eurofighter Typhoon y F-35 Lightning II.

A ello se suma una capacidad de despliegue global que le permite enviar fuerzas al Atlántico Sur en caso de una crisis, además de una importante inversión en modernización militar durante los próximos años.

Kast recibe a su homólogo de Argentina en el Palacio de la Moneda FOTODELDÍA AME4263. SANTIAGO (CHILE), 03/09/2026.- El presidente de Chile, José Antonio Kast (i), posa junto a su homólogo de Argentina, Javier Milei, en una visita oficial este jueves, en el Palacio de la Moneda en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González (Elvis González/EFE)

Argentina moderniza sus Fuerzas Armadas: ¿qué tan poderosas son?

Argentina inició un proceso de renovación militar tras décadas de limitaciones presupuestarias.

El cambio más importante ha sido la incorporación de 24 cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, con apoyo de Estados Unidos, lo que representa la recuperación de una capacidad supersónica que el país había perdido desde hacía años.

Sin embargo, diversos análisis especializados coinciden en que esa modernización todavía no elimina la diferencia existente frente a las capacidades británicas. La Armada argentina no dispone actualmente de portaaviones y enfrenta limitaciones en transporte anfibio, reabastecimiento y proyección de fuerza a larga distancia.

¿La defensa de las Malvinas sigue siendo una prioridad para Londres?

Desde el final de la guerra de 1982, el Reino Unido mantiene una presencia militar permanente en las Islas Malvinas. La base aérea de Mount Pleasant alberga cazas Eurofighter Typhoon, sistemas de defensa aérea, tropas permanentes y capacidad para recibir refuerzos en caso de una emergencia.

Analistas consultados por medios británicos como Reuters y la BBC consideran que cualquier intento de recuperar las islas por la vía militar enfrentaría importantes obstáculos logísticos para Argentina, además de la capacidad de respuesta británica desde las propias Malvinas y desde Europa.

¿Quién tendría ventaja en una nueva guerra?

Según el balance militar del International for Strategic Studies (IISS), el Reino Unido partiría con una ventaja significativa debido a su superioridad tecnológica, naval, aérea y logística.

Aunque Argentina ha fortalecido parcialmente sus capacidades con la llegada de los F-16 y nuevas inversiones, los expertos del IISS sostienen que una operación para recuperar las Malvinas requeriría superioridad aérea, dominio marítimo, transporte anfibio y una cadena logística de gran escala, capacidades que actualmente favorecen ampliamente a Londres.

La memoria argentina de las Malvinas En Argentina continúa en la memoria la disputa malvinense. (Pexels)

La disputa continúa por la vía diplomática

La soberanía de las Islas Malvinas sigue siendo motivo de desacuerdo entre ambos países. Argentina sostiene su reclamación histórica sobre el archipiélago, mientras que el Reino Unido afirma que respetará el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Pese al aumento de la tensión diplomática en los últimos días, los gobiernos de ambos países mantienen el diferendo en el ámbito político e internacional, mientras los especialistas consideran que un nuevo conflicto armado sigue siendo un escenario de baja probabilidad._Con información de Reuters, BBC y AP.