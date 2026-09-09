Falla en sistema de control aéreo provoca más de 2 mil cancelaciones en Reino Unido

Reino Unido

Más de 2 mil vuelos han sido cancelados en Reino Unido entre el martes y este miércoles derivado de una falla técnica en los sistemas de procesamiento del Servicio Nacional de Control Aéreo (NATS), que ocasionó interrupciones en aeropuertos del país e incluso afectó operaciones en Irlanda.

La compañía de Control Aéreo, durante el martes fueron suspendidos mil 746 vuelos, de los cuales 903 correspondieron a salidas y 843 a llegadas. Para este miércoles se contabilizan otros 327 vuelos cancelados: 140 salidas y 187 llegadas.

Las afectaciones del martes generaron alrededor de 30 por ciento de los vuelos programados en Reino Unido, mientras que las cancelaciones registradas este miércoles equivalen aproximadamente a 5 por ciento de las operaciones previstas.

Heathrow, el aeropuerto más afectado

El aeropuerto de Heathrow, el de mayor tráfico del Reino Unido, es uno de los más afectados. Actualmente se han cancelado 120 llegadas y 67 salidas programadas.

British Airways es una de las compañías más perjudicadas por la interrupción. Al menos 190 de los vuelos cancelados corresponden a rutas de la aerolínea, que explicó que “con tantos aviones y tripulaciones fuera de lugar, no les quedó más remedio que cancelar” las operaciones.

Piden cuentas al NATS

La interrupción ocasionó críticas contra la dirección de NATS. La aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair se sumó a los cuestionamientos y pidió la dimisión de Rolfe.

Por su parte, la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, convocó al director del organismo para abordar la situación, que constituye la tercera interrupción importante del tráfico aéreo registrada en Reino Unido en poco más de tres años.

La Crónica de Hoy 2026