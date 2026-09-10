El petróleo Texas rompe la barrera de los 100 dólares tras fuerte escalada superior al 5 %

Yemen Rebeldes hutíes anuncia la toma del puerto de Moca, en el mar Rojo (YAHYA ARHAB/EFE)

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó este jueves un 5.59 %, hasta 101.42 dólares el barril, tras la última ofensiva de EU contra Irán, incluido el supuesto bombardeo de cinco petroleros iraníes y la toma de los rebeldes hutíes del estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 5.37 dólares con respecto al cierre anterior, hasta romper la barrera psicológica de los 100 dólares.

Durante enero y mediados de febrero de 2026, el barril WTI oscilaba en la franja de 56 a 60 dólares, un 70 % menos que en la actualidad, lo que ha hecho que el precio del galón de gasolina haya escalado de 2.91 dólares que costaba en febrero a 4.29 dólares.

La guerra se alarga

El precio del barril se disparó tras publicar The Wall Street Journal un informe en el que altos asesores de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente de EU, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron al presidente Donald Trump que la guerra que inició contra Irán el 28 de febrero (tras ser convencido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu) podría durar más de dos años y extenderse más allá de la investidura del próximo presidente, en enero de 2029.

El mandatario republicano aseguró en numerosas ocasiones que la guerra terminará pronto y que lo hará con una victoria estadounidense.

Además de la reanudación de los ataques, como los de EU contra al menos cinco petroleros iraníes, este jueves los rebeldes hutíes (aliados y armados por Teherán) tomaron el estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo, una nueva amenaza para el tráfico marítimo que cruza el canal de Suez.