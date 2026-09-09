Trump soborna a los estadounidenses con 5,000 dólares... pero sólo si ganan los republicanos las elecciones

Trump en campaña Trump hizo su conocido bailecito en el mitin de Dallas (ALBERT PENA/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró la noche de este miércoles un nuevo delito electoral: el soborno al electorado a cara descubierta.

En el circo-mitin que montó a su mayor gloria en Dallas, Texas, Trump prometió entregar cinco mil dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso tras las elecciones de término medio el próximo tres de noviembre.

En declaraciones a sus seguidores durante la convención nacional del partido Republicano en Dallas, Texas, el mandatario aseguró que si “los republicanos ganan” entregará un “dividendo” a todos los ciudadanos, sin entrar en detalles de en qué consistirá el programa o cómo será hecha esta transferencia.

Estados Unidos está “haciendo una fortuna”, a través de los aranceles, aseguró el mandatario (obviando el fallo del Supremo que declaró ilegal la mayoría de los aranceles y el gobierno debe devolver el dinero recaudado: “Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares”.

“Quiero que finjan que me presento a estas elecciones”, pide el presidente en su primer mitin de la convención de Dallas, en el que se presenta como el único capaz de hacer ganar las legislativas a los republicanos, pese a lo que dicen los sondeos

La sombra del “impeachment”

El interés del magnate populista no es tanto el futuro de los congresistas republicanos, sino el suyo propio, ya que los demócratas han prometido un “imepachment” contra el presidente, si logran las dos cámaras del Congreso.

Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas en noviembre, en las que históricamente el partido en poder pierde escaños en la Cámara de Representantes.

Las últimas encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una probabilidad 50/50 en la mayoría del Senado, según indicó este martes el agregador de resultados de encuestas Decision Desk HQ.

A petición de Trump, el líder de facto de los republicanos, el partido celebra miércoles y jueves una inusual convención nacional, ya que estas usualmente tienen lugar en año donde hay elecciones presidenciales para elegir el candidato a la Casa Blanca.

No es la primera vez que el movimiento MAGA en campaña prometen entregar dinero directamente a los estadounidenses, pero no lo hizo el entonces candidato presidencial.

A inicios de su mandato, el ahora difunto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), liderado por Elon Musk, prometió también un “dividendo” a más de 79 millones de hogares, que no terminó efectuándose.

A principios de este año, en el punto álgido de la guerra arancelaria, el mandatario flotó la idea de dar cheques por 2,000 dólares a los ciudadanos de clase media y baja, una promesa (no a cambio de votos) que tampoco se materializó.

En las elecciones de término medio del próximo 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 que componen el Senado.